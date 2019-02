Puig admite que la fecha de Sánchez puede desmovilizar y mantiene en principio el 26-M

No está en el campo de la probabilidad». Con esta poco concluyente declaración, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, aparcó ayer la discusión sobre un posible adelanto electoral en la Comunitat, aunque la cuestión no está cerrada del todo, ya que añadió que «así se hará» si se estima que es «lo mejor» para la Comunitat Valenciana. Asimismo, y respecto al 28-A, el jefe del Consell asume que dos comicios tan seguidos pueden causar la desmovilización del electorado.

«Nuestra voluntad en estos momentos es, en principio, que se celebren en mayo, pero es legítima» la posibilidad de adelantarlas, indicó Puig al ser preguntado a este respecto; y recordó que las elecciones no se anuncian, sino que «cuando se convocan, se convocan». El president pidió que haya «un debate sereno» sobre la política nacional, pero también sobre la autonómica, porque «no es razonable» que se tapen con banderas «las vergüenzas» de la corrupción de la derecha y que no haya «debate real» sobre lo que necesita la Comunitat y lo que ha supuesto el actual Consell.

Puig reconoce que la fecha elegida para las generales «puede afectar» a la participación, pero espera que no lo haga, porque lo que se juega España «es muy importante» y consiste en elegir entre «mirar hacia adelante, con un Gobierno de progreso, o volver al pasado, con un Gobierno que trajo corrupción y recortes».

cumbre bilateral // El socialista, que acompañará hoy a José Luis Rodríguez Zapatero en su estancia en Sagunto y Gandia, donde se producirá la presentación de los candidatos del PSPV a ambas alcaldías, recordó además que el Gobierno de España «mantiene su vigencia» hasta que se firme la convocatoria electoral, y por ello le seguirán transmitiendo lo que se refiere a la «agenda valenciana». En esta misma línea, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se encargó ayer de despejar las dudas respecto a la celebración de la reunión bilateral entre Puig y Pedro Sánchez, que tendrá lugar el próximo día 21 de febrero a pesar de que la compleja situación política actual podía apuntar a lo contrario.

El Consell sigue así su hoja de ruta «y lo que estaba previsto se hará», afirmó Oltra tras el pleno del Ejecutivo autonómico al ser preguntada por la comisión, la primera bilateral de la historia entre Gobierno y Generalitat.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, viajó a València el pasado 4 de febrero para coordinar el contenido de este encuentro, en el cual no se abordará directamente la financiación autonómica pero si cuestiones como el impulso del empleo o la deuda histórica del Estado con la Comunitat.

protagonistas // También se refirió al adelanto electoral el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, quien la tildó de «excelente noticia para los españoles y los valencianos», porque quiere decir que son «protagonistas de su destino». Mata está convencido de que los comicios tendrán una «gran polarización».