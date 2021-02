Puig anuncia la vacunación masiva para el 1 de abril en 161 municipios de la Comunitat

El 1 de abril. Esa es la fecha en la que se espera iniciar la vacunación masiva en la Comunitat Valenciana, un inicio que dependerá, no obstante, de "si las farmacéuticas cumplen" en el envío de dosis contra la covid y la sanidad valenciana cuenta con suficientes viales como para empezar una inmunización a gran escala.

Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, durante la sesión de control en Les Corts. Durante su intervención ha especificado que esta se llevará a cabo en 161 municipios de la Comunitat Valenciana --desde el Consell no han facilitado todavía el listado-- con puntos de vacunación masiva. Así, ha indicado que estos estarán en las tres capitales de provincia, en las ciudades de más de 50.000 habitantes y en 145 localidades más que fijarán la ubicación de acuerdo a los departamentos de salud y las autoridades locales.

Además de los lugares, Puig ha desgranado que esta labor será llevada a cabo por personal propio de la conselleria, apoyado por las mutuas que ya están vacunando a personal sociosanitario y personal de enfermería voluntario ya jubilado que se ha inscrito en una bolsa abierta desde los colegios profesionales.

"La vacunación es nuestra gran empresa", ha expresado el jefe del Consell desde la tribuna, una tarea para la que ha asegurado que "debemos contribuir todos para ir avanzando en la inmunidad que es lo fundamental para recuperar la economía y la vida".

De momento, hay que lidiar todavía con los retrasos a la vacunación de mayores en domicilios, provocados por la falta de personal, y con el hecho de que la Comunitat recibe un 20% menos de vacunas que la media nacional.

Semana Santa

Puig insisitó en la necesidad en que todas las comunidades autónomas y el Gobierno lleguen a un acuerdo en el Consejo Interterritorial de Sanidad para limitar la movilidad en las vacaciones de Pascua y así "salvar de verdad la Semana Santa: salvar las personas" evitando un repunte de contagios.

"La desescalada debe ser muy prudente, no hay otro camino", ha reiterado en la sesión de control en Les Corts, a unas horas de la comisión interdepartamental COVID que acordará el inicio de la reapertura de la hostelería y la flexibilización de otras restricciones a partir del 1 de marzo.

Puig, en respuesta a su socio de gobierno Compromís, ha destacado que la evolución positiva de los últimos días ha superado las previsiones y lo ha achacado a la "enorme concienciación" y a la disciplina de los valencianos, aun reconociendo que las medidas de Navidad no fueron suficientes para frenar la tercera ola.

En todo caso, reconoció que las restricciones "hacen mucho mal a la economía y a la vida" y ha prometido que las ayudas se mantendrán a pesar de la situación financiera de la Generalitat. A nivel nacional, ha exigido que el reparto del nuevo fondo de 11.000 millones anunciado este miércoles por Pedro Sánchez se reparta de acuerdo a la población, para lo que estará "vigilante".

Respuesta del PP

Por su parte la síndica del grupo popular en Les Corts, Isabel Bonig, acusó en su intervención a Puig de “no tener ningún plan sanitario ni económico ante la cuarta ola”.

Bonig indicó que la Comunitat “ha batido todos los récords en esta tercera ola y no sabemos cómo afronta la llegada de la cuarta ola". "El pasado fin de semana anunciaron que tenían los tres grandes lugares de vacunación. Tres infraestructuras de modernidad que hoy representan la esperanza de los valencianos en la vacunación y, por cierto, construidas todas por el PP: la Ciudad de las Artes, el Auditori de Castellón y la Ciudad de la Luz en Alicante", afirmó.

"Mientras, el Botànic lo que ofrece son hospitales voladores descapotables que solo han servido como casa refugio de felinos sin techo. Han pasado 43 días desde que le advertí que los hospitales no reunían los requisitos y todavía no ha enseñado esos informes. No sabemos si llegarán las vacunas a tiempo para el verano o si tiene preparado el personal sanitario para la vacunación", señaló.

Pablo Hasél

Las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél también centraron parte del debate en Les Corts. Puig señaló que sus pensamientos le parecen "deleznables y de un contenido claramente fascista", pero remarcó que "probablemente la prisión no es el camino adecuado". Lo hizo en respuesta a su socio de gobierno Unides Podem sobre si cree que hay "plena normalidad democrática en España", como puso en cuestión hace unas semanas Pablo Iglesias.

En su turno, Toni Cantó (Cs) citó unas declaraciones de Puig la semana pasada en las que defendía que "nunca" avalará que se pueda decir que se está a favor de liquidar a una persona, "pero sí que se puedan decir". "¿Va a permitir usted los delitos de odio?", le ha inquirido, y le ha preguntado cuál sería su postura si esto se refiriera a "un judío o una mujer".

Y de Vox, su síndica, Ana Vega, ha instado a Compromís y Podem a "lavarse la boca" antes de hablar de los cuerpos de seguridad, además de defender que la Policía se enfrentó "sin medios suficientes y con desamparo institucional a delincuentes terroristas callejeros asolando València, con varios agentes heridos".