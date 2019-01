Puig defiende que los agricultores de Castellón "tengan la renta que merecen"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que es "exigible" a la Unión Europea que impidan la entrada de productos agrarios "que no tengan las mismas garantías" que los valencianos y ha abogado por "defender" que los agricultores de Castellón y del resto de la Comunitat Valenciana tengan la "renta que se merecen".

A preguntas de los periodistas en Fitur sobre lo que espera de la reunión de este jueves de la Conselleria y las organizaciones agrarias en Bruselas, Puig ha sostenido que la Comunitat "está abordando con seriedad y rigor el problema de los cítricos desde las perspectiva del diálogo con el sector".

Ha señalado que en la reunión se va a poner de manifiesto "la necesidad de que la agricultura mediterránea tenga un papel mucho más relevante en la nueva PAC" y ha reclamado "reciprocidad".

"No estamos por el proteccionismo, lo que no queremos es que aquí haya productos que no tenga las mismas garantías que los nuestros y por eso lo que es exigible a la Unión Europea absolutamente es que garantice que no entran productos que no tenga las mismas garantías que tienen los productos valencianos, naranjas u otros", ha sostenido.

Además, ha reclamado "la reestructuración del sector para poder apoyar más a un sector que tiene futuro" y ha indicado que para ello, es fundamental trasponer "inmediatamente la directiva sobre la cadena de valor porque el grave problema de la agricultura valenciana es que no pueden vivir con las rentas actuales".

"Eso es un problema de desfase entre lo que se les paga ellos y lo que pagan los consumidores finales y ese desfase enorme es lo que hay que superar", ha añadido.

Ha resaltado que "en la capacidad de vivir en la agricultura, en la dignificación del trabajo de los agricultores es donde reside la oportunidad de tener un sector primario potente como el que tenemos pero con mayor capacidad de gasto y de funcionamiento y eso es lo que tenemos que defender, que los agricultores valencianos tengan las rentas que se merecen", ha concluido.