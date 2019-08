Puig llevará los recortes al pleno del Consell pese al no de Compromís

Ni la tasa turística, ni los peajes blandos, ni la política hídrica. La primera prueba de fuego para el nuevo Gobierno tripartito serán los recortes de gasto en los presupuestos de la Generalitat del 2019 que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está dispuesto a llevar adelante ante la asfixia financiera.

Salvo un giro inesperado se hará mediante un acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida extraordinaria de ajuste presupuestario que suponer cerrar el grifo del gasto de aquellas partidas que están sin comprometer. La medida debe ser aprobada por pleno del Consell y Puig está dispuesto a que el acuerdo se someta a votación a la vuelta de las vacaciones de agosto. La Conselleria de Hacienda, que ya ha tenido contactos con las distintas consellerias para sondear el nivel de ejecución presupuestaria y las opciones de recorte, planteará formalmente la medida a pesar de que no existe consenso con los socios de Gobierno, principalmente con Compromís, que no comparte el tijeretazo.

necesidad // La coalición no está por labor de hacer ajustes y considera que la inestabilidad del Gobierno central no puede forzar un recorte en el gasto. Fuentes de Presidencia, conscientes de las reticencias de Compromís, insisten en que no hay otro camino, ya que la situación de las arcas autonómicas es extrema y el fantasma de los impagos sobrevuela en la Generalitat. Desde el Ejecutivo insisten en que no es el Gobierno de Pedro Sánchez el responsable del tijeretazo, sino la falta de nuevos presupuestos generales del Estado.

La línea roja, insistió ayer Puig, son los servicios públicos esenciales que quedarán libres del recorte, pero el resto de gasto deberá congelarse «Hay que tomar decisiones», dijo, al tiempo que apeló a la responsabilidad con la que debe actuar cualquier gobierno. Subrayó que ningún ajuste va a afectar al estado del bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación.

Puig indicó que no hay una cifra cerrada del impacto del ajuste: «Lo que haremos es que, con los escasos recursos que tendremos, intentar priorizar las cuestiones fundamentales, que tienen que ver con la sanidad, la educación y la protección social».

reticencias // El problema es que ninguna conselleria quiere renunciar a sus partidas de gasto, máxime cuando en muchos casos sus titulares acaban de estrenar despacho. Compromís se queja de que nadie les haya informado formalmente sobre los recortes, aunque los socialistas opinan que las reuniones celebradas en julio son suficientes.

Con estos mimbres, si el acuerdo se somete a pleno del Consell, el conflicto está servido. Fuentes del Palau indican que las reticencias de Compromís no van a impedir la decisión y que, llegado el caso, el PSPV haría valer su mayoría en el Consell. Con todo, se va a intentar trabajar para que haya consenso y evitar la imagen de un arranque de legislatura con un Botànic dividido.

Unides Podem ha decidido no adoptar, al menos de momento, una posición beligerante, y plantarán cara solo si afecta a los servicios sociales. Ayer, la síndica en les Corts, Naiara Davó, instó al PSOE a negociar un acuerdo de coalición con Podemos.