Puig replica a Fomento que solo acepta la gratuidad total para la AP-7

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue ayer viernes muy explícito a la hora de reiterar la postura del gobierno autonómico respecto al futuro de la AP-7 tras su liberalización: «Ha de ser gratuita». Un mensaje que contrasta con la ambigüedad con la que está gestionando este asunto el Ministerio de Fomento, que a través de su titular, José Luis Ábalos, sumó el jueves otro capítulo al culebrón al asegurar que no tendrá coste «para los vecinos» a partir del 2020, sin dar más detalles.

«No hay discusión desde la perspectiva de la Generalitat», señaló Puig, preguntado sobre las críticas realizadas por la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, quien acusó al Consell de transigir ante el hecho de que el Gobierno central no garantice que no se pagará por circular. «Nosotros vamos a exigir evidentemente que sea gratuita cuando acabe la concesión a final del año que viene», sentenció el president.

posición clara // «Se está debatiendo si va a ser gratuita para todos o solo para unos usuarios determinados, pero esa es la posición del Ministerio, nuestra posición es bien clara», indicó Ximo Puig, que instó al ministro a explicar «cómo se aplicaría».

Alude Puig, aunque no de forma directa, al hecho que Ábalos no ha explicitado en ningún momento cuál va a ser la dirección a seguir en este sentido, haciendo alusiones vagas como pago «por vía impuestos o vía uso» o «gratis no es nada»; o recomendando la creación de una subcomisión que decida sobre este tema. Una solución, por cierto, parecida a la que ya propuso su predecesor en el cargo, el popular Íñigo de la Serna, que pedía un acuerdo entre todos los partidos políticos.

«Estamos dispuestos a participar, como no puede ser de otra manera, en un debate respecto a la financiación del conjunto de las infraestructuras públicas y su gestión», indicó Puig al respecto.

«Nuestra posición es de diálogo con el Ministerio de Fomento. Cada uno tiene su posición y sobre todo ahora estamos muy persuadidos de que es fundamental poner en marcha esa planificación para que cuando se produzca la liberación, sea mucho más eficaz, pero es evidente que hay que hacerlo desde una perspectiva global y de diálogo», concluyó.

sospechas // Desde Compromís, el senador Carles Mulet manifestó ayer su «estupefacción» por los cambios de opinión del PSOE y de Ábalos respecto a la AP-7. «Tras estos anuncios de que no habrá nada gratis y que ahora solo se podrán beneficiar los vecinos, están las intenciones de dejar atada la implantación de una euroviñeta o tasa de pago», dijo Mulet