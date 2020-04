Pulsan la opinión sobre la Magdalena en octubre

La concejala de Fiestas, Pilar Escuder, mantuvo tres reuniones virtuales el pasado fin de semana con los presidentes de gaiatas, miembros de la junta directiva de la Federació de Colles y con componentes de la comisión del 75º aniversario, con el fin de pulsar su opinión sobre las fechas de celebración de las fiestas de la Magdalena tras conocer la propuesta de que las mismas tengan lugar en octubre. Los tres colectivos, tras dialogar con la edila, consideran que la salud y la situación de alarma son prioritarios hoy en día y no descartaron que las festividades se suspendan definitivamente hasta el próximo año. No obstante, por el momento, no hay ninguna decisión tomada.