Las pymes de Castellón suspenden en estrategias de digitalización

La práctica totalidad de las empresas de Castellón cuentan con algún tipo de conexión a internet, pero este avance tecnológico no significa una digitalización de los procesos de producción que derive en una mejora de la productividad. La Cámara de Comercio ha dado a conocer los resultados de un estudio elaborado a lo largo de los últimos dos años, y que revela que en la provincia todavía hay un largo camino a seguir a la hora de adaptar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Las conclusiones establecen que las inversiones en este campo están «por debajo de indicadores de estudios estatales». De las 158 empresas encuestadas, 86 señalaron que no disponían de un plan de transformación digital porque no se habían puesto a definirlo, no disponían de recursos económicos, no disponían de personal o bien consideraban que no era importante para su empresa. «Esta tendencia se invierte a medida que aumenta el número de trabajadores», indican en la Cámara.

En cuanto a los datos, destaca que el 17,53% de las compañías preguntadas no ha realizado ninguna inversión en digitalización en los dos últimos años. Otro aspecto tiene que ver con la incorporación de personal especializado. Solo el 22,9% de empresas con un máximo de 10 empleados cuentan con gente destinada a procesos de digitalización, mientras que en las de más de 50 asalariados la cifra sube hasta el 76,2%.

Además, el 46% de sociedades que han entrado en el estudio no ha realizado formación a sus empleados en estas materias. El trabajo ha analizado tanto las ramas de comercio y servicios, como el sector industrial y un grupo que engloba a las áreas de transporte, logística y construcción.



NECESIDADES / Respecto a las principales necesidades que manifiestan las empresas de Castellón en el ámbito de las TIC, la mayoría de las respuestas destacaron la realización de una página web, el uso de herramientas de márketing digital, servicios en la nube o mecanismos de comercio electrónico. Aspectos como la optimización de procesos, big data o logística aparecían reflejados en empresas grandes, pero no se puede concluir que sean sus prioridades.