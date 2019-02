El rechazo al presupuesto deja las inversiones de Castellón en el aire

A falta de que hoy Pedro Sánchez resuelva la incógnita sobre si convoca o no elecciones, y si lo hace, cuándo, una cosa es segura: los Presupuestos Generales del Estado que presentó el pasado mes de enero son papel mojado. La falta de apoyos parlamentarios hizo que el miércoles no pudiera aprobar las cuentas y que, por lo tanto, vayan a seguir vigentes las de Mariano Rajoy, que ya se prorrogaron el 1 de enero. En lo referente a Castellón, esta situación de incertidumbre no solo deja en el aire actuaciones que afectan a infraestructuras clave en la provincia, sino también importantes acuerdos con sectores como el citrícola o el azulejero.

En lo puramente económico, el mayor impacto lo sufre el Cercanías, que pasa de tener una consignación en los presupuestos de 70,9 millones a 0. Dicha partida iba destinada a renovar la infraestructura viaria y los trenes que circulan por la C-6 para solucionar los problemas de cancelaciones y retrasos que registra esta línea a diario, como publicó Mediterráneo esta semana.

Pese a que el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya planteó mejoras en el Plan de Cercanías, su implementación es una incógnita, por lo que parece que los usuarios de Castellón tendrán todavía que esperar para ver corregida esta problemática.

autopista // También se ciernen las dudas sobre la AP-7. No tanto respecto a su liberalización el 1 de enero del 2020, que parece segura --ningún grupo político ha manifestado su intención de sacar a concurso otra vez su gestión--, sino en aspectos como la ampliación de las bonificaciones a camiones hasta Torreblanca. Fomento tenía previsto aprobarlas a finales de este mes, pero el vuelco que ha sufrido la situación política puede poner en stand by esta actuación tan reivindicada.

Los nuevos accesos a la autopista en Vila-real, Benicàssim y Vila-real, propuestos por la Conselleria de Vertebración del Territorio para gestionar mejor el tráfico tras la liberalización, son asimismo dudosos. La que ha pasado el corte es la mejora de la N-238 en su conexión con la AP-7 en Vinaròs, que ya ha salido a información pública. Y otro asunto que queda en el aire es el presupuesto destinado a la conservación de esta carretera después de que finalice la concesión. Fomento lo había valorado en 16 millones, un presupuesto «ridículo» según la Cámara de Contratistas de la Comunitat, desde donde consideran que se debería elevar a 35.

Habrá que retomar asimismo las conversaciones que el sector cerámico había iniciado con la actual ministra de Industria, Reyes Maroto, respecto a la factura energética. A través de Ascer, el azulejo castellonense ha solicitado la creación de un Estatuto de Consumidores Intensivos de Gas para estabilizar los costes.

REUNIones CLAVE // También se tendrá que posponer con casi toda probabilidad la reunión a la que el ministro de Agricultura, Luis Planas, había convocado al sector citrícola para abordar medidas contra la crisis que vive el campo provincial. Fomentar el asociacionismo para tener más fuerza en la negociación con la UE era el objetivo principal.

En cuanto a la reunión bilateral entre el president Ximo Puig y Pedro Sánchez, su celebración es también muy dudosa dada la convulsa situación política. La visita a València de la ministra Meritxell Batet del pasado 4 de febrero preparaba el terreno para el encuentro, en el que no se abordaría directamente la financiación autonómica pero sí otros aspectos como la deuda histórica. Habrá que ver, también, en qué queda el compromiso de Sánchez de crear una línea aérea entre Castellón y Madrid.