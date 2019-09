Recompensa para quien encuentre una guitarra perdida en Benicàssim

El músico de Burriana Pepe ‘Birra’ acudió con su grupo Los Rockaways la noche del sábado a Travesura (Benicàssim) a dar un concierto. Tras la finalización del mismo, sobre las 4.00 horas de la madrugada, como es habitual recogió sus bártulos, entre ellos su guitarra, y entre viaje y viaje a la sala de conciertos dejó olvidado el estuche con el instrumento junto su furgoneta. Cuando volvió ya no estaba. “Fueron solo unos minutos, pero alguien la cogió”, lamenta.

Con el objetivo de encontrar su guitarra ha lanzado en redes sociales una campaña por la que ofrece 200 euros a quien se la devuelva, facilitando el número de teléfono 687573547 para que se pongan en contacto con él ante cualquier información. “En el mercado de segunda mano no vale tanto, pero al final es un instrumento muy característico, para zurdos, y me acompaña ya mucho tiempo. Espero recuperarla”, afirma. La marca del instrumento en cuestión es Di Pinto y es de color amarillo con purpurina: “Es muy llamativa, no pasa desapercibida. Está firmada por Dick Dale y Eddie Angel, y lleva una pegatina enorme de Link Wray detrás”, añade.

Pepe Birras asegura que estará “eternamente agradecido” a quien le dé alguna pista o le devuelva la guitarra extraviada en el parque situado frente al Burger King de la Avenida Barcelona de Benicàssim, pues se ha dirigido ya sin éxito a la policía, así como a la oficina de objetos perdidos.