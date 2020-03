Los regantes de Vila-real inician el proceso de producción ecológica

La Comunitat de Regants de Vila-real, presidida por Pasqual Broch, está preparada para iniciar el proceso para que parte de las tierras a las que da cobertura, en concreto las que integran la partida Carinyena —la más pequeña en superficie de las tres que gestionan junto a Solades y el Cap del Terme— puedan servir para el cultivo ecológico en unos años.

El primer paso, apunta Broch, es cambiar el estado de la tierra. Para ello, previsiblemente a partir del próximo sábado, si las lluvias no retrasan otra semana el proceso, como ha sucedido estas dos últimas, empezarán a tirar «productos mejorantes del suelo para reducir las unidades fertilizantes de abono químico». El objetivo de este año sería menguar este tipo de producto a la mitad y sustituirlo por una mezcla que incluye bacterias y materia orgánica «aunque controlaremos semana a semana, porque no queremos que se dispare de precio y resulte más costoso que los otros sectores». El bacillus que usarán es algo más caro que el producto habitual, pero la teoría dice que no se necesita una cantidad tan alta, por lo que se compensaría. Otra de las claves para que el proceso siga su curso, más allá del aspecto económico, es la calidad.

La previsión es estar dos años con la mejora del suelo y en el tercero ya poder producir ecológico. Con todo, el presidente de la entidad avanza que si a finales de este ejercicio el resultado es satisfactorio en este sector en el que el 90% de cultivo es de cítricos —naranja y clementina—, podrían extender la iniciativa al resto de cabezales de la entidad.

«En la Junta General informamos a los comuneros de que no supondría más precio y no mermaría la calidad. Ya hemos notado interés por parte de las cooperativas y de los comercios y podemos aprovechar la zona para probar nuevos tratamientos respetuosos más allá del riego. De hecho, la segunda fase es la de informar a todos, tanto a los técnicos como a los establecimientos que recolectan en la zona, y completar el círculo», apunta Broch.

APOYO / Desde el consistorio, el edil de Agricultura, José Ramón Ventura Chalmeta, aseguró que el Ayuntamiento ya se apostaba por tener terrenos para cultivos ecológicos, por lo que agradeció la implicación de la Comunitat de Regants. «Estamos al 100% con ellos para todo lo que necesiten», afirmó el concejal.