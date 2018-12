Con el reloj a punto para recibir el 2019

Puntual como hace 24 años, Juan Manuel Queral ha puesto a punto el reloj del histórico edificio del Banco de Valencia de la Puerta del Sol, donde esta noche cientos de castellonenses celebrarán la entrada al 2019 al son de las 12 campanadas. Heredó esta singular responsabilidad de su padre, quien durante casi 40 años, como trabajador de la relojería Hernández, fue el encargado del mantenimiento de este reloj. Queral ha vivido desde pequeño el que ya es un ritual cuando se aproxima el fin de año. No suele viajar lejos estas fechas por si hay algún problema y recuerda que un año tuvo que venir desde Huesca porque no funcionaba bien. Tampoco olvida otro año, hace unos 15, que se quemó la centralita y a punto estuvo de no sonar para Nochevieja... pero consiguieron el repuesto del equipo, enviado desde San Sebastián, in extremis.

El reloj conserva la maquinaria original, pero funciona con un dispositivo electrónico y se programa con una centralita.

Confía en que este año, como en la mayoría de ocasiones, no se produzcan sobresaltos de última hora. Hace más de dos semanas que ha modificado la pauta para alargar los toques de las horas (que el resto del año no suenan de 21.00 a 9.00 horas para no molestar a los vecinos) y ahora marcan hasta la 1.00 horas, para comprobar que a las 00.00 toque las campanadas. Hace dos días que comprobó in situ que todo funciona correctamente y esta misma mañana se acercará de nuevo para subir el volumen y garantizar que los asistentes puedan oír las 12 campanadas. «Hay cuatro altavoces enfocados hacia abajo para que se oiga bien, aunque a veces, con el barullo de la gente, parece que no se escuche nítido», puntualiza Queral.

Le apasiona la relojería y reconoce que le encantaría poder vivir de ello en exclusiva, aunque actualmente lo tiene que compatibilizar con su trabajo de comercial. Además del mantenimiento del reloj de la Puerta del Sol, se encarga del que tiene el Fadrí y el del Grao.