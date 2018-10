Renfe colapsa el Cercanías de Castellón al reducir a la mitad los trenes por las obras del Corredor

La decisión de Renfe de reducir a la mitad la frecuencia de trenes de Cercanías entre Castellón y València ha causado hoy un gran malestar entre los usuarios, muchos de los cuales no han podido llegar a tiempo a sus destinos. Y es que ha aplicado la programación prevista para días festivos pese a ser jornada laborable, en espera de una caída de la demanda de pasajeros a consecuencia de las obras para implantar el ancho internacional y también por el puente, pese a que la realidad ha desmentido esta previsión.

Esto ha causado, especialmente a primera hora de la mañana, una congestión de los vagones que ha hecho que muchos viajeros no pudieran ni siquiera subirse a ellos. Otros han visto como el tren que cogen habitualmente no salía a la hora prevista. Muchos usuarios se han quejado de que no se había informado sobre esta circunstancia, mientras que Renfe se defiende señalando que se han colocado carteles informativos en todas las estaciones de esta línea.