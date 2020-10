Renfe recupera desde el 27 de octubre la totalidad de servicios de Cercanías

El próximo martes 27 de octubre es la fecha marcada por Renfe para la recuperación de la totalidad de servicios de Cercanías entre València y Castelló programados antes de la pandemia y que continuaron suprimidos después del confinamiento a causa de las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ejecuta en el corredor mediterráneo para implantar el ancho internacional en las vías.

En total, la compañía ferroviaria restablecerá ahora, tal y como avanzó este diario, una docena de circulaciones con salida desde la capital del Turia hacia Castelló y otras 14 en sentido inverso. Así, la oferta global pasará a estar conformada por 88 servicios diarios entre ambas ciudades, de los que 79 serán trenes de Cercanías y nueve de Media Distancia.

El nuevo incremento en la oferta se sumará al ya realizado a principios de mes por el aumento de la demanda tras el inicio de las clases de la Universitat Jaume I y las diferentes denuncias de «aglomeraciones» planteadas por diferentes colectivos de usuarios y partidos políticos.

Fuentes de Renfe señalaron ayer que «con las obras iniciadas por Adif el pasado 24 de julio fue necesario restringir la capacidad de la operativa ferroviaria». Asimismo, afirmaron que la operadora «ha trabajado en la adaptación de los horarios de los trenes a esta situación, con objeto de dar el mejor servicio posible a todos los viajeros de la línea».

En este sentido, desde Adif confirmaron a este periódico que ya están finalizados los trabajos en los andenes de las estaciones de Vila-real, Moncofa, Xilxes y la Llosa, mientras que ultiman los de la cabecera sur de Castelló, tras lo que «la infraestructura quedará disponible según las peticiones de surcos que realice Renfe», compañía que concretará durante los próximos días los horarios específicos con los que contará la línea C6 de Cercanías desde el martes.

El objetivo de los trabajos, que proseguirán en otras zonas sin la afección actual, es «tener lista la infraestructura para la circulación en ambos anchos con mayor capacidad», explicó el administrador del ámbito ferroviario.

Sin cambios en Media Distancia

No obstante, los usuarios del norte de la provincia no recibieron con entusiasmo la noticia al no verse ampliadas las circulaciones de los trenes de Media Distancia que conectan la capital de la Plana y el Maestrat.

«La recuperación de servicios no puede esperar más», sentenciaron desde la plataforma Trens Dignes al Maestrat, que criticaron que a partir del 27 de octubre las frecuencias continúen sin situarse en los niveles previos a las obras y la crisis del coronavirus: «Los usuarios han tenido mucha paciencia, pero pasan las semanas y la sensación es que las restricciones han venido para quedarse», afirmaron desde el colectivo.

Además, denunciaron que «sigan existiendo largas franjas temporales sin trenes, se registran retrasos superiores a los 45 minutos muchos días y algunos trenes van llenos de gente, con lo que no se puede respetar la distancia».

Por último, comentaron que «mientras otras administraciones parece que intentan hacer algo pese a no ser responsables del ferrocarril, como la Generalitat o la Diputación, el Ministerio de Transportes elude cualquier acción y dar explicaciones convincentes al respecto».

Nuevos trabajos para el corredor mediterráneo sin afectar a Cercanías

Los trabajos para la implantación del ancho internacional mediante el tercer hilo en el tramo entre València y Castelló por parte de la división de alta velocidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) proseguirán en una nueva fase que no afectará a los trenes de Cercanías y Media Distancia entre ambas ciudades durante los próximos meses.

Las siguientes actuaciones previstas, según señaló Adif, se centrarán en la cabecera norte de la estación de la capital de la Plana, así como en las estaciones de Almenara, Sagunt o Massalfassar, lo que supondrá «un paso importante» para el desarrollo del Corredor, pero todavía restarán diversas intervenciones hasta la conclusión de las obras en la segunda vía del mencionado trayecto.