Restricciones Puente de diciembre: Qué se puede hacer en Castellón

La consellera de Sanidad Ana Barceló, pidió ayer que no se bajara la guardia ante el próximo puente de la Constitución y de esta forma evitar en la medida de lo posible los desplazamientos. A continuación te detallamos qué se puede hacer en Castellón durante este puente de diciembre, puesto que las restricciones por el coronavirus siguen vigentes hasta el próximo 9 de diciembre. A partir de esta fecha, concluirán las restricciones en vigor y se revisarán las medidas en función de la situación epidemiológica.

Restricciones puente de diciembre en Castellón: qué se puede hacer

Toque de queda

Desde las 00.00 horas hasta las 6.00 horas, para impedir la movilidad, salvo casos justificados por trabajo u otras causas. En Navidad, si la situación sanitaria lo permite, se estudiaría retrasar la entrada en vigor del toque de queda a la 1 de la madrugada en los días más señalados.

Limitaciones de aforos en hostelería

Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, deberán reducir a 1/3 el aforo total en los establecimientos y locales. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientela en cada una de ellas, deberá guardar esta misma proporción. Si no es posible mantener la distancia de seguridad, se restringirá la permanencia dentro del local a un cliente.Y el consumo en las terrazas no podrá superar el 50 % del aforo. No se permiten los servicios tipo ‘self-service’ o bufé.

Mercadillos Navidad

Se podrán instalar hasta un máximo del 50 % de los puestos habitualmente autorizados, pudiendo, alternativamente, aumentar el espacio disponible, de manera que se produzca un efecto equivalente para garantizar que se mantenga la distancia de seguridad y se eviten las aglomeraciones. Los espacios habilitados para la celebración de estos mercados deberán estar delimitados con cintas de obras, valla o cualquier otro medio que permita marcar de forma clara los límites del espacio, de manera que permita limitar la afluencia de clientes y clientas y se asegure el aforo permitido. Se podrá establecer un uso diferenciado para la entrada y la salida. Los ayuntamientos deben establecer requisitos de distanciamiento entre puestos con el objetivo de mantener la distancia de seguridad entre trabajadores, clientes y viandantes, que deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento.

Sedes festeras

En las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana, se limita el número máximo a seis personas.

Parques

En los parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hinchables, toboganes y otros juegos infantiles, el aforo es al 50%.

Celebraciones

Las ceremonias no religiosas podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere 1/3 de su aforo, con un máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados, entre familiares y personas allegadas, y que se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad y medidas de higiene.

Eventos multitudinarios

No se autoriza ningún tipo de evento o de actividad multitudinaria.

Centros comerciales

Los centros y parques comerciales, incluidas sus zonas comunes y recreativas, han de garantizar que se limite a un 50 % del aforo en cada uno de los establecimientos y locales comerciales situados en ellos.

Cines y teatros

Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios cerrados similares podrán desarrollar su actividad con el público sentado y siempre que no se supere el 50 % del aforo autorizado en cada espacio cerrado.

Velatorios

Aforo de un tercio en velatorios con un máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados.