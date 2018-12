Retirar la Cruz de los Caídos y recuperar la zona verde del Ribalta costará unos 80.000 euros

Retirar la Cruz de los Caídos del Ribalta y acondicionar la zona que ahora ocupa el monumento, recuperando el aspecto del parque de los años 30, costará alrededor de los 80.000 euros -unos 40.000 euros cada uno de los proyectos-. La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, dio a conocer el coste inicial de una intervención que quiere materializar «cuanto antes». «Mi intención y vocación es que se retire esta legislatura», aseguró ayer, después de que en el pleno del jueves se aprobara un acuerdo, no exento de tensión, -con los votos a favor de los socios del Pacte del Grau (PSPV, Compromís y Castelló en Moviment) y en contra de PP y Ciudadanos- para desterrar el monumento del Ribalta y todos los símbolos del franquismo de la ciudad «de manera inmediata».

Un acuerdo que lleva aparejada la delegación de competencias en materia de memoria histórica a la Concejalía de Cultura, de modo que es Compromís -máximo impulsor de la retirada de esta cruz-, el que asume la responsabilidad de iniciar el expediente de retirada. Ruiz lo tiene claro, y asegura no tener miedo a posibles acciones judiciales, «porque es un monumento franquista que representa el terror y hay que retirarlo para cumplir la ley de memoria histórica». Insistió en que no se reubicará, sino que se guardará en alguna dependencia municipal -sin concretar aún- y no se descarta que en un futuro se pueda exponer en un hipotético «museo de los horrores o similar, donde se explique cuándo, cómo y para que se construyó».

La tramitación

A partir de la delegación de competencias, Cultura abrirá el expediente de inicio de la retirada, al que se adjuntará un documento jurídico que justifique el cumplimiento de la ley de memoria histórica. Después se abrirá un periodo de 15 días hábiles de exposición para dar trámite de audiencia a las partes interesadas. Se contestarán las alegaciones y espero que se cierre esta parte con la resolución de retirar la Cruz de los Caídos». «Haré todo el esfuerzo que pueda, dentro de las limitaciones burocráticas, para que sea cuanto antes», reconoció la concejala de Cultura.

Paralelamente, la Conselleria de Cultura deberá autorizar los proyectos, ya que afectan a un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el parque Ribalta. Son dos: el de obras en sí de retirada del monumento y el arbóreo, con el que se prevé recuperar el aspecto del parque de la década de los años 30, habilitando más de 800 m2 entre zonas verdes y paseo. Hay un tercer informe, vinculado al de obras, que es arqueológico específicamente y obligatorio para la Conselleria de Cultura al actuar dentro de un BIC.

Abogados Cristianos presentará medidas cautelares al juzgado

La Asociación Española de Abogados Cristianos presentará la próxima semana la petición de medidas cautelares al juzgado ante el acuerdo alcanzado esta semana en pleno para retirar la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. Su presidenta, Polonia Castellanos, va más allá y avanzó demandas y querellas por prevaricación. Al contrario de lo que mantiene el Comité de Expertos de la Conselleria o el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica, a su parecer, «la cruz del parque Ribalta no tiene ninguna simbología política». «No hay ninguna ley que justifique la retirada de una cruz, y lo que se quiere hacer es una excusa para atacar los símbolos cristianos», manifestó Castellanos. Para la presidenta de Abogados Cristianos, advirtió que si se quita, «seguiremos el mismo camino judicial que hemos abierto en la Vall d’Uixó».