Retoman el bulevar de la Plana con obras en la rotonda de la ronda Sur de Castellón

No acabamos de tener claro si lo que se va a construir es una vía ciclopeatonal o una vía ciclista más una acera. Convendría tenerlo claro, sobre todo desde que la Generalitat Valenciana no construye vías ciclistas, ya que hace muchos años que sólo construye vías ciclopeatonales (sendas ciclables) por las que pueden circular ciclos y peatones, pero siempre manteniendo la prioridad de estos últimos. La pega es que el vigente texto articulado de la Ley de Tráfico sólo permite, en los entornos urbanos, la implantación de vías para peatones y ciclos en los parques, jardines y bosques.......Por cierto, esperemos que en los cruces de la vía ciclo-nosesabeque con los ramales de entrada y salida de la glorieta, si se implanta un paso para ciclistas que mantenga la prioridad implícita que conlleva en el Reino de España la marca vial correspondiente, se instalen las necesarias señales verticales y/u horizontales de ceda el paso o stop, incluso si se opta por semaforizar el paso. Necesarias señales que adviertan a los conductores, con suficiente antelación, de que deben ceder el paso a los ciclistas. La marca vial de paso para ciclistas no se diseñó para ser vista desde lejos , la de los pasos para peatones (cebra) sí. Y si los ciclistas no tienen prioridad en el cruce, nunca, nunca, nunca se debe de señalizar el paso, en el Reino de España, con la marca vial de paso para ciclistas, a no ser que el cruce esté regulado por semáforos. ¿Pondrán semáforos? ¡Ostras! ¡Más semáforos, que guay! ¡Qué moderno y sostenible! Y mientras tanto, por el puente de acceso a la Ciudad del Transporte pasan más ratas que vehículos.....¡Qué alarde de accesibilidad universal!