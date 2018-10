El retraso del mapa de grados frena Ciencias del Deporte en la UJI

El retraso del mapa valenciano de titulaciones universitarias frena la implantación de Ciencias del Deporte y la Actividad Física en la Universitat Jaume I (UJI), una reivindicación de la sociedad de Castellón, los clubes de diferentes disciplinas y del equipo de gobierno de Riu Sec, encabezado por la rectora, Eva Alcón.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, señalaba el jueves en Castellón que «se está trabajando conjuntamente con las cinco universidades públicas valencianas en una radiografía única de las carreras que componen la oferta global», para ver qué poner y qué quitar, atendiendo la demanda, la inserción laboral, la duplicidad de ciclos o el efecto territorial. No obstante, el documento, que se inició en el año 2012 con el anterior Gobierno del PP, «se está revisando», sin plazos.

Mientras, el campus público castellonense activa el protocolo para ofertar cuanto antes el que será el cuarto grado de Ciencias de la Salud. No obstante, y pese a que las cinco universidades públicas acordaron tácitamente no implantar nuevos estudios hasta ultimar el mapa, València y Alicante han estrenado seis titulaciones, entre las que destaca la duplicidad de implantación de Ciencia de los Datos, con 130 plazas en dos campus en la misma ciudad, el de la Universitat de València (UV) y el de la Politécnica (UPV), a la espera de que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), del Ministerio; y la Generalitat, le den el OK a Inteligencia de Negocios o Big Data a la UV para el próximo curso. Pero no es la única. Ahí están los dobles grados de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual (UPV), el de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Miguel Hernández.

MÁS DOBLES TÍTULOS //

La de los dobles títulos es, precisamente, una de las vías, según avanzó la rectora Alcón en el inicio del curso. Al altamente demandado de Adem y Derecho, se sumarán en los próximos cursos «otros nuevos» aún por especificar.

Y, en tanto, Ciencias del Deporte se mantiene en stand-by en Castellón, pese a ser una de las 10 carreras más demandadas de España, con alumnos de Castellón repartidos por todo el país, tras años en el tintero «por el estrangulamiento financiero» de la Jaume I, como dijo el exrector, Vicent Climent. En el cajón de la Conselleria, y también supeditada a cerrar el mapa de grados, está la carrera en el CEU-Cardenal Herrera, prevista inicialmente para este curso, pero sin luz verde.

Vicent Marzà avanzó ya el curso pasado que «la decisión de activar o no una carrera no depende solo de la voluntad de la Conselleria, sino que debe cumplir unos requisitos, para no repetir casos anteriores; hay que consensuar y eso lleva su tiempo».

SIETE CURSOS SIN CARRERAS NUEVAS EN RIU SEC