Reunión en Castelló por el protocolo de información y actuación del coronavirus

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha convocado para esta mañana una reunión con técnicos municipales y concejales de las áreas de Seguridad Pública, Educación y Sanidad con el fin de disponer de un protocolo de información y actuación con motivo del coronavirus, después de que se haya detectado el primer caso en la provincia de Castellón. Marco, quien ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ha remarcado "la coordinación que existe entre las administraciones" y que el Ayuntamiento de Castelló trabaja en los mecanismo y medidas necesarias al respecto al servicio de Castelló.

La alcaldesa también ha afirmado que agradecería que no se dé difusión a noticias que no sean necesarias "porque generan alarma innecesaria" y ha asegurado que desde el consistorio "daremos toda la información necesaria". "Pido tranquilidad y no alarmismo porque tenemos una buena Sanidad y las administraciones y profesionales están al servicio de la ciudadanía", ha dicho.

Con respecto a la suspensión o no de las fiestas de la Magdalena, Marco ha destacado que "no tenemos ninguna intención de suspender nada pero el interés general está por el encima de cualquier otro tipo de interés".