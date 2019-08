El Rototom ya ruge en Benicàssim

El Rototom Sunsplash estrena este viernes su edición más ‘planetaria’ con una line-up que sin duda hace honor a su carácter internacional. En lo musical, el 50 cumpleaños del grupo rastafari The Abyssinians –que también será el protagonista de la sesión inaugural de la Reggae University-, será el encargado de estrenar un Main Stage que tendrá como invitados en su primera jornada a Chronixx, uno de los más firmes candidatos a heredar la corona del reggae moderno y que junto a su banda, Zinc Fence, dará en Benicàssim su único concierto programado este año en España.

El directo de Lila Iké –una de las nuevas voces más prometedoras de la Jamaica actual- y la esencia global de Macaco que, tras visitar el festival en 2016 regresa a Benicàssim para sorprender y hacer disfrutar al público con su cóctel de reggae, flamenco, rap y ritmos afrolatinos cierran la agenda de propuestas de esta primera tanda musical.

Cuatro ases para abrir boca en una primera jornada que también dará cabida en el resto de escenarios a shows especiales como el que Mad Professor presentará en el vecino Lion Stage y que bajo el nombre de The Next Generation of Dub reunirá a Lady Marga, Zeena y Redhed (mixed by Joe Ariwa). Junto a ellos, en esta primera noche del festival, compartirán cartel los también británicos Eva Lazarus & The Young Robotiks, International Dub Ambassadors desde Puerto Rico y los italianos Acsel & The Reggae Rebel Band.

En lo extramusical, el lema que este año da nombre al festival, ‘Stand up for Earth’, comenzará a cobrar forma en las diferentes áreas.

Magicomundo, en colaboración con el benicense Formigues Festival, organizará el taller con materiales reciclados titulado ‘Formigues loves Earth’, con el que se persigue concienciar también al público más joven del festival de la importancia de cuidar nuestro entorno y preservar el planeta.

También Pachamama, el espacio que sin duda se convertirá en el epicentro de la presente edición de la macrocita reggae, ha preparado actividades especiales para este primer día del festival, como una gran ceremonia inaugural con Madre Tierra como protagonista.

Y, en el Mercado Artesano, la concienciación llegará de la mano de talleres como la creación de un mural con el lema de este año, la plantación de árboles de pita o la creación de móviles con tapones de plástico.

Propuestas para todas las edades que este año se completan con la creación de un nuevo espacio dirigido al público adolescente, la Teen Yard, que también estrenará este viernes sus talleres y actividades con una sesión de creación de pancartas que servirá de preparación a la manifestación que trasladará el movimiento Fridays for Future al recinto benicense.

El empoderamiento femenino en el reggae, a través de las voces de tres reconocidas artistas como Lila Iké, Sevana y Sister Maryjane de Emeterians, que protagonizarán en la Reggae University la charla titulada ‘The future is female’ o el homenaje que la Social Art Gallery rendirá a varias activistas medioambientales asesinadas durante los últimos años completan la programación de esta primera jornada. El estreno de un festival que este año apuesta en firme por contribuir a la reflexión y la búsqueda activa y positiva de soluciones que, entre todos, contribuyan a la sostenibilidad del planeta.