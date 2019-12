¿Sabes cuánto azúcar tienen estas bebidas?

¿Sabes cuánto azúcar hay en un refresco? Para concienciar a los adolescentes, el IES Broch i Llop ha desarrollado este mural. La iniciativa parte de una profesora de la asignatura de Biología del centro, que ha trabajado este proyecto con alumnos de 3º de la ESO, de 16 años. Como explica la profesora, "cada alumno escogía una bebida". El objetivo ha sido "concienciar al alumnado del centro acerca de la cantidad de azúcar que contienen. La Organización Mundial de la Salud fija 25 gramos como la cantidad máxima diaria recomendada. Sin embargo, esta docente explica que, por ejemplo, una sola Coca Cola ya tiene 35 gramos. Y, por ejemplo, una bebida energética como la Monster, muy de moda, tiene 52 gramos. "Los adolescentes la toman como si fuera una Coca Cola, pero, cuando conocen este dato, les sorprende mucho, porque no saben la cantidad", expresa. Y no solo eso. Además, contiene una cantidad equivalente de 14 cafés. "Explican que cuando la toman sienten un pálpito y como les sube la energía", manifiesta.

El mural ha sido expuesto ahora en el instituto. A ella le gustaría que fuera de forma permanente.

El nuevo reglamento orgánico y funcional de los centros recogen la prohibición explícita de que máquinas de vending que no ofrezcan productos saludables. Esta norma incorpora un decreto de la Conselleria de Sanidad de fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de la Generalitat y de obligado cumplimiento en centros educativos. Esta norma establece que, entre los productos que sí se pueden vender, se encuentra el agua mineral, leche semi o desnatada, yogures bajos en grasa y sin azúcar añadido, panes integrales, fruta fresca, frutos secos no fritos y bajos en sal, refrescos sin azúcar añadido, zumos de fruta, platos a base de vegetales frescos y sopas vegetales frías. Además, admiten ciertos envasados que cumplan ciertos requisitos (no más de 200 calorías, con un 35% máximo de grasa y 0,5 gramos de sal, por ejemplo). Estos mismos requisitos se exigen a los productos de las cantinas, en las que tampoco se permite la venta y consumo tanto de bebidas alcohólicas como de tabaco.