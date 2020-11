¿Salud o economía? Castellón busca equilibrio ante el covid

Salud y economía libran una batalla diaria desde hace meses frente a un enemigo común: el covid-19. Representantes del tejido social, sanitario y económico de Castellón han opinado respecto a la dicotomía que plantean ambos conceptos en estos tiempos y concluyen en hallar un equilibrio, que permita atajar los contagios sin ocasionar un daño para el que ya no haya vuelta atrás. Conscientes de que no hay fórmula mágica y cada día de restricciones es un ensayo-error, todos esperan evitar un confinamiento tan estricto como el domiciliario de marzo.

El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, José María Breva, contempla como prioridad desde su profesión «cuidar de la salud de los ciudadanos», y añade que «han de ser los políticos quienes se encarguen de buscar el equilibrio entre salud y economía, teniendo en cuenta los criterios de los profesionales».

Para el dirigente del Colegio de Trabajadores Sociales, Jaume Agost, «es difícil, pero hay que priorizar la sanidad y la protección social. El sistema de salud deber fortalecerse sin fisuras». Acepta ir a otro confinamiento, «si es para evitar muertes. La muerte no tiene remedio. La economía puede recuperarse y renacer».

En el ámbito político, los representantes provinciales de los partidos con representación autonómica, se expresan. Por el PSPV, Ernest Blanch observa como «prioridad máxima, la salud y el sistema sanitario, siempre; pues las crisis se superan pero las pérdidas humanas son irrecuperables». En su opinión, «a diferencia de marzo, tenemos las herramientas para lograr ese equilibrio. Hay que insistir en la responsabilidad social de cumplir las normas y evitar medidas más drásticas que golpeen de nuevo a pymes y comercio local». Con todo, destacó «el esfuerzo de Gobierno central y Generalitat con los ERTE, las ayudas a colectivos y un amplio escudo social».

Desde el PP, en palabras de Miguel Barrachina, «no hay que elegir, son la misma cosa. La economía no funciona por los graves problemas de salud, del covid. No hay que perder más tiempo. Falta un programa nacional de test. El Gobierno estatal y Consell deben copiar a los que sí saben, como China, que con test, test y test lo ha resuelto. Poner dificultades como aquí es un error gravísimo».

Para Ignasi Garcia, de Compromís, «economía y salud van de la mano y no podemos decir que para ganar dinero tenemos que dejar que la gente se contagie, ni enfrentarlos. Algunos modelos de negocio tendrán que reinventarse, con apoyo de la Administración». Sobre si se llega a otro confinamiento domiciliario, «se tendrá que hacer, si es necesario. Pero miremos a Portugal, que tuvo datos parecidos a los de España sin cerrar escuelas ni teatros», declaró.

Por su parte, Fernando Navarro, de Podemos, prima la salud «indiscutiblemente». «Las vidas humanas no se pueden medir en la misma balanza que la economía. Además, sin superar la emergencia sanitaria no será posible la recuperación económica». Sobre otro confinamiento, reflexionó que «en marzo el cierre fue atropellado y muchas conquistas, suspendidas. La conciliación no puede desaparecer de nuevo. Mantener la escolarización debe ser una prioridad por las familias y la salud psicológica infantil».

Cristina Fernández, de Ciudadanos, considera que «en el equilibrio está la virtud y otra vez el Gobierno llega tarde. Falta coordinación y no 17 estrategias distintas. No se pueden bajar persianas sin ofrecer ayudas a cambio, igual que no podemos dejar abandonados a nuestros profesionales sanitarios que están al borde del colapso por la falta de recursos».

Y desde Vox, Llanos Masó apunta que «no es una o la otra, hay que intentar salvar salud y economía». «Ahora nos enfrentamos a una segunda ola con una situación económica desastrosa. No podemos permitirnos otro confinamiento total y parar de nuevo todo el país. Urgen más tests, rastreo y prevención, financiando mascarillas», propuso.

ESFERA EMPRESARIAL

El responsable de la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) en Castellón, Sebastián Pla, defiende «compatibilizar salud y economía, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan» y evitar un nuevo confinamiento, pues sería la «puntilla» . De producirse, abogó por «mantener la mayor actividad posible, y apoyar a empresas y autónomos. La economía no puede parar en seco de nuevo o corremos el riesgo de pérdidas importantes económicas y sociales. Afectaría a turismo, comercio y hostelería; a la naranja, en plena campaña; y al azulejo, que depende de la exportación», alertó.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón, valoró que «la salud es lo principal pero otro confinamiento como en marzo sería catastrófico para la economía. Se necesitan decisiones que conjuguen la salud y el sustento de familias y empresas. Es complicado, pero hay mucho en juego. Cerrarlo todo es una barbaridad, tanto como no tomar medidas drásticas». Y repasó que «el azulejo es dinámico pero requiere de la movilidad para subsistir y no puede parar. Para los cítricos, un parón dañaría la campaña; el turismo, que implica el 15% de PIB, vive una pesadilla y otro confinamiento sería la puntilla, igual que el comercio. Cerrarían muchas persianas».

El líder de la turística Ashotur, Carlos Escorihuela, planteó que «la salud también engloba la ansiedad y el estado mental, y cuando uno tiene el trabajo amenazado tampoco está bien». «Urge solucionar rápido el covid y arbitrar medidas sencillas de implantar y, sobre todo, donde hagan falta», dijo.

Y por la hostelera Ashocas, Álvaro Amores, señaló que «primero es la salud, pero hay que buscar un equilibrio. Otro confinamiento como marzo pocas empresas lo resistirían. Aún nos estamos recuperando. Sería la puntilla para terminar de cerrar».

Tere Esteve, de Covaco-Confecomerç, instó a «combinar, aunque sin salud no hay nada; ojalá se evite otro confinamiento pues supondría el cierre de muchísimos negocios».

Para los sindicatos --Albert Fernández (CCOO) y Francisco Sacacia (UGT), prima la salud pero instan a buscar el equilibrio, con ayudas y responsabilidad individual.