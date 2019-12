Salvamento Marítimo da marcha atrás y frena los recortes en la base del helicóptero.

El clamor de las cofradías de pescadores, clubs náuticos y medios de comunicación ha llevado a Salvamento Marítimo (Sasemar) a dar marcha atrás en los recortes en el operativo que, a partir del próximo día 1 de enero, se iba a llevar a cabo en la base del helicóptero de Manises y que iban a suponer que el medio aéreo tardaría una hora en acudir a los rescates en la provincia de Castellón al pasar la base de Manises de tener su tripulación con guardias permanentes a localizadas, en favor de Baleares. Esto llevó a cofradías de pescadores y clubs náuticos a remitir cartas al Ministerio de Fomento pidiendo que reconsiderara esta decisión.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, anunció ayer que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dado instrucciones para que tanto la base de Baleares como la de València tengan los mismos tiempos de respuesta. Esto implica que no se trasladará al personal de la sede valenciana a la de Palma de Mallorca, como estaba previsto al principio. Al mismo tiempo, se hará un esfuerzo presupuestario para que ambas tengan guardias permanentes. Para que ambas bases cuenten con una tripulación presencial se va a precisar de una modificación administrativa del contrato con la empresa que presta el servicio. Algo que se concretará en próximos días en los que se reunirán con la compañía.

El director de operaciones de Sasemar, José Luis García, señaló que el plan inicial «consistía en instalar una guardia presencial en Palma» y que era una decisión que «estaba absolutamente tomada y era técnica y basada en datos objetivos». «Se estima que mejoraba el tiempo de respuesta en un 70% en la zona con mayor número de desaparecidos, fallecidos y emergencias hay». «Ante las peticiones y preguntas» suscitadas por el traslado de personal que se planteaba, «se han barajado diferentes opciones y alternativas», añadió.

PRESUPUESTO // A este respecto, Fulgencio señaló que en los próximos días «se harán las adaptaciones técnicas necesarias», porque los expertos tendrán que valorar cómo se coordina y realiza acordándolo con la empresa. Esto --continuó el delegado-- supondrá «un aumento de la inversión», que ya estaba siendo valorado por el ministro, porque la intención es mejorar el servicio público, porque la defensa del servicio público tiene que estar ahí.

García aclaró que se ha adelantado una decisión «que posiblemente se habría hecho en febrero o en marzo» y puso en valor el «esfuerzo presupuestario» de Fomento en «un momento complicado», debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado. «La decisión tomada era la correcta, pero se va a garantizar una respuesta todavía mejor por el empeño del ministro», aseguró.

Fulgencio denunció que se ha hecho una instrumentalización de este asunto, por parte de quienes podían sufrir una rebaja en sus expectativas laborales en la que el ministro no ha querido entrar. Y es que, añadió García, en ningún momento se valoró mover el helicóptero de la Comunitat. "Siempre se barajó la mejora que hubiera supuesto que Baleares tuviera mejores tiempos de respuesta. Es una cuestión de plazos y presupuestos. Si no hubiéramos estado en la situación que estamos esta cuestión técnica se hubiera salvado y no hubiera habido que estudiar una decisión que parecía la técnica más viables", argumentó.

José García resaltó que Salvamento Marítimo español es referente europeo mundial, uno de los más potentes del mundo, y el áreo posiblemente uno de los mejores de Europa. Señaló que la Comunitat es una de las máximas prioridades para Salvamento. De hecho, el único avión de que dispone Salvamento Marítimo en el Mediterráneo está en Valencia de los tres que hay en España.

REACCIONES

El portavoz de la tripulación de la base de Salvamento Valencia, José Sánchez, acogió con cautela pero también con agradecimiento la «sensatez» de Salvamento Marítimo al «recapacitar» en su decisión de frenar los recortes en la base de Manises. Sánchez quiso «agradecer públicamente» a todos los colectivos que se volcaron en la causa. Entre ellos, citó a las decenas de cofrafías, pescadores, clubs naúticos , federaciones de deportes náuticos, colectivos del mar se sumaron a la «lucha». También a los ayuntamientos y partidos políticos que estuvieron al lado de los trabajadores para «ayudar a no mermar en seguridad ciudadana de la Comunitat». A su vez, lo hizo extensivo a los medios de comunicación, que, dijo, «han hecho de altavoz a la opinión pública y cuyo pape ha sido clave.

«Estamos muy satisfechos, no por nosotros, sino por todas las personas que podremos rescatar como merecen. Salvar vidas es nuestra vocación, solo necesitamos que no nos quiten los medios para hacerlo».