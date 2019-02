Pedro Sánchez deberá explicar con quién viajó en el Falcon para asistir al FIB

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Gobierno central a que remita al asesor del PP en el Ayuntamiento de València Luis Salom el listado de usuarios autorizados a viajar en el Falcon, el avión que utilizó para llegar a Castellón el pasado mes de julio. Salom fue también el solicitante de información sobre el gasto del desplazamiento del presidente, Pedro Sánchez, a la provincia, un asunto sobre el que el Ejecutivo central no ha dado más detalles, pese a que la vicepresidenta, Carmen Calvo, compareció el lunes en comisión para tratar este asunto, como publicó Mediterráneo.

En la resolución se pide al Gobierno que remita dicho listado en un plazo máximo de 10 días hábiles, así como el número de veces que se usó este medio de transporte entre el 1 de junio y el 20 de octubre del 2018. Para el CTBG, «no es justificado calificar como secreto un hecho --un desplazamiento físico del presidente del Gobierno-- que es de conocimiento público en la mayoría de ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa».

Por ello, «no procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información», e instan a remitir la misma a Luis Salom.

UN GESTO

El asesor del PP califica esta reclamación de «gesto político», puesto que no tiene «esperanzas de que reconozcan ninguna irregularidad, e incluso de que respondan». En este sentido, recuerda que su anterior solicitud de información, en la que pedía el coste total del viaje de Sánchez a Castellón, está todavía pendiente. Y es después de que desde el Gobierno se cifrara en 282 euros el precio de este desplazamiento, Salom volvió a reclamar por entender que la respuesta era insuficiente y el CTBG le dio la razón. «Y aún no me han contestado de nuevo ni lo harán», señala.

Por este motivo, se plantea «estudiar cómo se pueden reclamar estos datos por vía judicial», puesto que el CTBG no tiene ninguna potestad sancionadora, al ser solo un órgano consultivo.

A este asunto se refirieron ayer desde el PP en la provincia. La senadora Salomé Pradas denunció que «el único legado del socialismo de Sánchez para Castellón es una noche de farra pagada por todos, tanto para el presidente como para su mujer y sus amigos».

«Durante el gobierno del PSOE ha crecido el paro, se han frenado inversiones históricas como la A7 y la mejora del Cercanías, y lo único que han hecho ha sido eso, un viaje privado a costa de todos», denunció Pradas.