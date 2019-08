Sanidad garantiza que las Urgencias del General entrarán en el presupuesto de 2020

La Conselleria de Sanidad prevé iniciar las obras de ampliación de Urgencias del Hospital General de Castelló en el 2020 con cargo al presupuesto del año que viene. En esta línea, el gerente del Departamento de Salud de Castelló, Miguel Alcalde, señaló que están «pendientes de tener disponibilidad económica y de sacar los pliegos para su licitación». En su visita al Raval Universitari, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, fue clara: «Tenemos el presupuesto de 2020, donde quedará incluido todo el presupuesto para poderlo ejecutar en ese año». Alcalde agregó que ya se cuenta con la licencia de obras, el proyecto básico y el de ejecución revisado por el Ayuntamiento y la Conselleria. Ahora, se ha pasado del área de arquitectura a la parte administrativa, para que redacten los pliegos para sacarlo a concurso.

Barceló también reconoció los problemas para cubrir las plazas en el Hospital de Vinaròs. «Estamos empeñados en hacer un plan especial y, si es necesario, lideraremos la iniciativa para que se cambie la legislación y podamos generar más incentivos a los profesionales para que quieran venir a trabajar», indicó. Unos cambios normativos que dependen del Gobierno de España. «Hemos invertido en el hospital pero necesitamos hacerlo más atractivo», dijo, reconociendo que se ha acudido a Aragón y Cataluña en busca de candidatos, pero que resulta complicado hallarlos.

Barceló aseguró que, no obstante, no van a dejar a los pacientes en situación de desprotección. «Si desde el hospital hay alguna especialidad que no la hayamos podido cubrir, haremos lo necesario para que sean atendidos en otro centro hospitalario dentro o fuera de la sanidad pública», dijo.

Preguntada sobre si mantendrá la estructura del Consorcio Hospitalario Provincial, indicó que se va a reunir en la primera quincena de septiembre con el presidente de la Diputación, José Martí, para abordar la hoja de ruta sobre el futuro del centro.

refuerzos // Avanzó que antes de que concluya el año espera que se puedan tener «todos los refuerzos de profesionales necesarios incorporados a los centros de salud de para poder atender a la presión asistencial y a todos los ciudadanos». Añadió que en septiembre se van a poner a trabajar para poder incorporar medidas organizativas trabajando con sociedades científicas y el Ministerio.

Sobre el ránking sanitario en el que la Comunitat ha escalado tres posiciones pero sigue entre las comunidades que prestan servicios deficientes, indicó que el fin es «seguir subiendo puestos; hemos salido de la última posición pero nos quedan tramos de la escalera y estamos seguros de que en estos cuatro años la Comunitat se disparará hacia arriba».