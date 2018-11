Sanidad y médicos pactan volver a operar por las tardes en Castellón

El Hospital General y el de La Plana suspendieron ayer un total de 11 operaciones que debían realizar por la tarde ya que apenas se habían apuntado médicos para llevar a cabo estas cirugías debido a los incentivos que ofrece el nuevo autoconcierto de la Conselleria de Sanidad para reducir las listas de espera. Un plan de choque aprobado que fue aprobado por el Consell el 26 de octubre.

Una situación que provocó que durante el día de ayer la conselleria de Sanidad, Ana Barceló, negociara con los médicos un anexo al decreto llegando, por la tarde, a un acuerdo que se publicará en el DOGV esta misma semana. Por este motivo, desde la Conselleria de Sanidad confían en que hoy se reanuden las operaciones programadas por la tarde.

Y así también lo destacaron fuentes del General, aunque detallaron que «necesitaremos unas horas para programar a los pacientes». La negativa a operar por parte de los médicos propició que siete operaciones que iban a llevarse a cabo en el General ayer quedaron suspendidas, y otras cuatro en La Plana, reprogramándose para otro día. «Hay que destacar la buena sintonía entre la gerencia y el equipo de cirugía», destacaron fuentes de este centro sanitario a este diario.

Por lo que se refiere al Comarcal de Vinaròs, la decisión de los médicos de no operar no afectó a los pacientes ya que esta semana no hay programada ninguna intervención por la tarde en el centro de esta localidad.

Y, con respecto al Hospital Provincial, fuentes oficiales del centro explicaron a este diario que «todavía no se ha comenzado a aplicar el autoconcierto en sus servicios, por lo que no hay operaciones previstas en el horario vespertino».

La causa principal que motivó el paro y la reunión de urgencia fue que los facultativos, según explicó el secretario general del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana, Andrés Cánovas, no estaban de acuerdo con los incentivos que les serían abonados por operación, lo que hizo que no se apuntaran a realizar las operaciones por la tarde. Consideraban «insuficientes y han hecho un seguimiento del paro del cien por cien», afirmó Cánovas.

Colegio de Médicos

Desde el Colegio de Médicos de Castellón consideran «respetable» la decisión de cada facultativo y defienden la necesidad de que estos planes de choque se lleven a cabo con el consenso de todos los agentes implicadosporque, si no, son programas que corren el riesgo «lógico» de fracasar. «El Colegio no puede estar conforme con que se infravaloren las manos de un cirujano», afirmaron.

¿Qué recoge el nuevo texto?

Reducción. De forma excepcional y si cumplen los requisitos establecidos en el apartado III del acuerdo se podrán hacer sesiones quirúrgicas de actividades de reducción de la demora asistencial no contempladas en el anexo I con autorización de gerencia o la dirección bajo supervisión de dirección general.



Remuneración. En los casos en los que la patología no esté contemplada o no se ajuste a los establecido en el anexo I y con autorización de la gerencia o dirección del centro y supervisado por la dirección general, la retribución será por sesión quirúrgica de 309,08 euros la facultativo; 200,9 al personal de enfermería; 92,71 para el técnico de control de auxiliar de enfermería y 67,91 para el celador, siempre que exista un tiempo de quirófano de al menos cuatro horas y media.



Complejidad. Los mismos precios serán para casos que, por su complejidad, no se ajustan a la tarifa establecida y en los casos que concurran en una misa sesión patologías del anexo I con otras que no los están. El acuerdo entre Sanidad y médicos está fechado ayer.