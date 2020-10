Sanidad monitoriza a un tercio de enfermos de covid de Castellón por secuelas

Y qué pasa después de pasar por el covid-19? Siete meses después del alta del primer diagnosticado por coronavirus en la Comunitat, un joven de Burriana que salió un 6 de marzo del Hospital de la Plana, hospitales y centros de salud de Castellón llevan el seguimiento de los pacientes más graves que padecieron la enfermedad, los ingresados en UCI, con secuelas que requieren de rehabilitación y control neumológico.

Son aproximadamente un tercio del total, pues muchos castellonenses han pasado la enfermedad de manera más leve, aunque también existe la casuística de infectados cuyos síntomas, menores pero no menos molestos, persisten durante más tiempo. Básicamente, tienen sus unidades especiales el Hospital General de Castellón (de Medicina Interna y Neumología), La Plana, de Vila-real, (Neumología), Vinaròs (Neumología y Medicina Interna) y La Magdalena (con un circuito de rehabilitación respiratoria).

En el Hospital General, el médico internista encargado de la consulta de Seguimiento Covid de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Ignacio Pérez, explica que han atendido a 60 pacientes desde que empezó todo. «Hemos seguido a una tercera parte de pacientes que ingresó a nuestro cargo. Dado que en la primera ola de la pandemia desconocíamos con certeza cuál sería la evolución al tratarse de una enfermedad nueva, decidimos incluir en el seguimiento a todos los que habían tenido un proceso grave, tuvieran o no en el momento del alta secuelas o complicaciones importantes a tratar, todo por precaución».

¿Existe una correlación entre secuelas covid-19 y grupo de edad? «No hay evidencia científica, pero la impresión es que a más edad la afectación pulmonar tarda más en resolverse. Sería lógico, pues ya se vio con el MERS y el SARS que la edad avanzada era un factor de riesgo para desarrollar secuelas respiratorias e incluso fibrosis pulmonar tras la infección aguda», manifestó.

La unidad de seguimiento poscovid en el General arrancó en junio y hoy la mitad de los que lo iniciaron tiene el alta. «Durante la convalecencia, el acompañamiento del paciente es clave. Tienen un teléfono de contacto al cual llamar si surge algún problema para no tener que esperar a la siguiente cita y actuar rápido», explica Pérez. ¿Cuál es el pronóstico? En su opinión, «quizás al ser una enfermedad nueva y desconocer su evolución natural nos hace ser más precavidos y acompañamos más tiempo al paciente del que sería necesario».

«El tiempo nos dirá pero el pronóstico es bueno en la gran mayoría; me atrevo a decir que mejor del esperado. Muchos aún tienen síntomas pero el grueso es leve y desaparece progresivamente. Son muy pocos los casos con secuelas radiológicas pulmonares reseñables y desconocemos cuál será su evolución y si mermará su calidad de vida», agregó. Por su parte, la jefa del Servicio de Neumología del Hospital General, Margarita Marín, explicó que la unidad ha atendido 90 consultas y participa en un estudio multicéntrico del Instituto de Salud Carlos III de Madrid sobre las secuelas del coronavirus. «Todos nuestros pacientes tuvieron neumonía grave que han superado la fase aguda», detalló Marín.

Y en el Hospital de la Plana, el jefe de sección de Neumología, Luis Miravet, explicó que tratan «50 pacientes con secuelas pulmonares». «Los órganos más afectados por covid-19 son el pulmón, sentido del gusto, vasos sanguíneos, pero probablemente veremos más secuelas con la evolución de la pandemia y podremos ver la casuística más frecuente en Castellón», avanzó. ¿Qué papel juegan los centros de salud? «Son muy necesarios. Siguen a los pacientes con cuadros leves que no ingresan en el hospital pero pueden presentar secuelas a posteriori, que no aparecen inmediatamente, sino más tarde», in