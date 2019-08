«Se me hace raro cantar mis temas en Peñíscola, pero será muy bonito»

Su fama procede del éxito de audiencia de un concurso televisivo. Tras versionar con maestría canciones de otros, ahora recorre los escenarios para dar a conocer sus propios temas. Una de las principales paradas de este verano será el 17 de agosto, en el nuevo Peñíscola From Stage.

--¿Cómo ha cambiado tu vida por Peñíscola tras ganar ‘OT’?

--El pasado verano se me hizo raro y como un poco de locura estar en Peñíscola, porque había gente que se paraba a la puerta del apartamento. Pero lo llevé con toda la normalidad que pude.

--¿Sabías que Julio Iglesias también había sido ilustre veraneante de Peñíscola?

--No tenía ni idea (mientras pone una cara de sorpresa y le explican que la familia del cantante fue habitual del municipio).

--¿Cómo te propusieron la actuación del 17 de agosto?

--Me hizo mucha ilusión, porque es un sitio en el que veraneo desde que nací. Me da mucha nostalgia, he pasado mi infancia en verano. Se me hace un poco raro cantar en Peñíscola, pero será muy bonito.

--¿Y lo de estrenar un festival?

--Me ha hecho mucha ilusión, no lo supe hasta el día en el que se presentó. Además, me han dicho que habrá luna llena...

--¿Cómo van los preparativos del concierto, con la banda de músicos y la lista de canciones?

--Tenemos una banda increíble y en la actuación mostraré mi disco, más algunas versiones.

--¿Hay diferencias entre cantar temas de otros y poder interpretar tus propias creaciones?

--Las hay. Recuerdo en mi primer concierto con canciones propias, que lo sentí como si en realidad hubiera salido por primera vez, aunque estaba acostumbrada al público. Se me hacía extraño, pero me hizo ilusión. Era lo que siempre había querido hacer y me siento satisfecha.

--Por tu edad eres una ‘millenial’, pero tienes referentes musicales como Cecilia, Marisol o Julio Iglesias. ¿Eres conscientes de que hay gente de tu edad que prácticamente no sabe ni quiénes son?

--A mis padres siempre les había gustado este tipo de música y desde pequeña he crecido con ella y me ha rodeado siempre. Es normal que tenga influencias.

--¿Cómo ves la evolución de tu estilo en unos años?

--Me gustan muchas cosas, no quiero planear nada sino dejarme llevar por lo que me guste en cada momento e ir haciendo, que es sobre todo el proceso seguido en este disco de debut. Cuando lo empecé no tenía muy planeado cómo quería que sonara, y me he dejado llevar. Algo que pienso hacer mientras sea posible.

--Qué queda y qué se ha ido de aquella Amaia que vimos a todas horas en ‘Operación Triunfo’?

--Yo sigo siendo la misma persona. Está claro que después de todo lo que me ha pasado he madurado bastante, porque he aprendido muchas cosas en poco tiempo, aunque todavía me queda. En estos momentos estoy más estable emocionalmente y tranquila, pero en esencia soy la misma.

--¿Qué cosas buenas y malas te han ocurrido?

--He aprendido mucho sobre la industria, he podido hacer un disco, he conocido a gente increíble que admiraba y admiro, tratarles cuando nunca se me pasó por la cabeza de que podría trabajar con ellos, ni me lo había planteado. Lo mejor ha sido la oportunidad de conocer a gente que me gustaba y ahora son amigos.

--¿Hay gente a la que seguías y que les has llamado la atención?

--Ha sido sorprendente. Por ejemplo Santi Motorizado (Santiago Barrionuevo, del grupo Él mató a un policía motorizado), le había llegado algún vídeo por YouTube de que yo cantaba algunas canciones. A él sí lo que veía totalmente inaccesible, porque vive en Argentina, pero al final ha acabado siendo el productor del disco. Para mí era algo impensable hace solo un año, y todavía ahora me lo sigue pareciendo.

--Ya has sacado tres canciones, pero en tus conciertos la gente podrá escuchar todo tu disco.

--Eso me daba mucho respeto, porque tocar canciones que nunca han salido, que los espectadores no conocen aún, meses antes de salir, era arriesgado. Pero todo tiene pros y contras. Por el momento el balance es muy agradable, y ahora a ver en septiembre.

--Comentaste en la presentación del festival algunos recuerdos de Peñíscola, rincones como las calles del casco antiguo o poder asomarte al mar. ¿Qué otros lugares te vienen a la mente?

--Me acuerdo de que había una sala de juegos, cuando era niña, pero creo que ya no están ahora, con futbolín y billares. Era un sitio que tengo muy asociado cuando iba con mis tíos y primos.

--También dijiste lo mucho que te gusta estar por la zona antigua.

--Me gustaba ir por la zona del castillo de noche y, mientras miraba el agua, me imaginaba estar encima de una tabla de madera, totalmente rodeada del mar.