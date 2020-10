Sebastián Pla: "La economía de Castellón tiene ahora una oportunidad para diversificarse"

Presidente de la CEV en Castellón desde hace dos años, Sebastián Pla insta a la Administración a no poner piedras en el camino de las empresas. Convencido de que este parón económico se superará, considera que una vez dominada la crisis sanitaria la recuperación será más rápida y se podrían alcanzar los niveles precovid a finales de 2022.

--Castellón tiene muchas singularidades y una de ellas es un peso potente del sector industrial, pero también la hegemonía de la agricultura o la fortaleza del sector energético. Estas singularidades, ¿son ventajas para superar esta crisis o habría que diversificar más la economía?

-Evidentemente hay que diversificar. Hay que apoyar al sector primario, y mantener y apoyar a la industria. Es cierto que la industria en Castellón está muy centrada en la cerámica y estamos muy orgullosos de ello, pero lo mejor sería diversificar. Y esfuerzos como el que ha hecho, por ejemplo, la empresa eólica de Les Coves son muy importantes. Por ahí tenemos una vía para impulsar la industria, así como también lo tenemos en las empresas de digitalización. Sin duda, el turismo es el sector más afectado por la crisis y es el que necesita más apoyo, como la ampliación de los ERTE mientras dure esta crisis. Porque no podemos consentir que cierren más empresas y que desaparezcan más autónomos.

--Las infraestructuras son esenciales para el desarrollo económico y en Castellón hay una pendiente desde hace muchos años. Se trata del Corredor Mediterráneo. ¿Por fin tendremos las obras en el plazo previsto?

--Si hablamos de infraestructuras, en Castellón tenemos muchísimas por acabar. En carreteras es importante terminar la CV-10, desde el aeropuerto hasta el límite con la provincia de Tarragona y, por supuesto, también el desdoblamiento de la N-232. Pero la alternativa es el ferrocarril y hay que potenciarlo y darle un empujón. No solamente el Corredor Mediterráneo, sino también el Cantábrico, en la medida que conecta el norte de España con nuestros puertos. Estos dos proyectos son importantísimos, dado que son la seguridad de que vamos a poder mandar mercancías por tren a toda Europa. Pero, claro, hay muchos frenos. Y uno de ellos es el PGOU de Castellón, que lleva años sin aprobarse, e impide que se desarrolle la Dársena Sur del Puerto. Ahora, además, el aeropuerto puede ser un importante complemento logístico.

--La CEV ha firmado dos planes de reactivación con la Generalitat, pero la Administración no siempre allana el camino

-Efectivamente, hemos firmado el ‘Agiliza’ y el ‘Alcem-nos’. El primero pretende eliminar las trabas administrativas. El ‘Alcem-nos’ son 380 medidas para la reactivación que se han pactado entre todos los agentes. Insisto en que las empresas necesitan estabilidad y esta crisis la superarán las empresas y sus trabajadores. y para ello les tenemos que dar diálogo, consenso y estabilidad. Y por supuesto hay que huir de las cuestiones populistas. En Castelló, por ejemplo, han anunciado una subida impositiva a las empresas que operan en el puerto. Eso es un error y aprovecho para invitar al Ayuntamiento a un diálogo constructivo. Eso es un ejemplo de lo que en este momento es contraproducente.

--El sector turístico, el más afectado por esta crisis, no está tan desarrollado en Castellón como en Valencia o Alicante. ¿Puede ser esto una ventaja para la provincia?

-Efectivamente, tenemos una oportunidad y es la potencialidad que tiene de crecimiento este sector. Y podemos desarrollarlo, además, de manera sostenible. Es uno de los motores que pueden propiciar la recuperación de Castellón y debemos trabajar en este sentido. Y desde la CEV también vamos a luchar para que los fondos europeos lleguen a las zonas más despobladas de la provincia y de la Comunitat.

--Las universidades valencianas, entre ellas la UJI, denuncian una financiación precaria. ¿Qué propone la CEV?

-Hace años que las universidades reciben la misma financiación. El problema es que las cinco universidades evolucionan de manera distinta. La Jaume I es la más joven y la que más está creciendo, por lo que no puedes mantenerse el mismo nivel que hace unos años. A la UJI le pasa lo que a la Comunitat, que está menos financiada que los otros centros. Lo que hay que hacer es subir la financiación de la UJI para que está al nivel de las otras y no bajarlas a nadie.

--No se puede hablar de economía de la provincia sin el azulejo. Los datos más recientes indican que la afectación de la crisis es menor que en otros segmentos industriales. ¿Qué conclusiones puede extraerse de esa evolución?

-El sector cerámico es muy dinámico y esta no es la primera crisis a la que se enfrenta. Perder un 10% de producción hasta agosto no es bueno, pero es mucho mejor que las previsiones que había. Y eso es porque el sector trabaja muchísimo. Se trata de un sector eminentemente exportador y se puede ver afectado por la evolución de la crisis en el resto del mundo.