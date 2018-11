La 'sectaonline' gana adeptos en Castellón

Todos vemos las sectas como algo peyorativo, y realmente lo son. Sin embargo, en Castellón se ha fundado recientemente un colectivo dispuesto a demostrar que son la excepción que confirma la regla. Su nombre es ‘sectaonline’ y para formar parte de ella solo hay que tener un dispositivo conectado a Internet y ganas de pasárselo bien.

“Venimos a reventar el mercado de las sectas”, asegura su gurú, que se inspiró en la creación de este grupo en una canción del grupo castellonense FKA Blandengue, al que pertenece Juanito Roca. “Ofrecemos todo lo que ofrece una secta tradicional, pero de manera gratuita desde casa. No hay competencia”, añade el líder espiritual de la curiosa congregación.

Su premisa es la de divertirse y divertir. Y a fe que lo están consiguiendo. “Nuestra visión del mundo es epicurista”. Desde sus diferentes canales en redes sociales están abriéndose paso a golpe de click y su dios es Internet: “Creemos que la creación del mundo digital está al mismo nivel que la invención de la rueda u otros hitos de la historia y por eso contamos los años desde su creación. Es por ello que estamos en el año 49 después de Internet”.

El gurú, una mezcla de telepredicador y pitoniso, luce un atuendo cuanto menos peculiar que no pasa desapercibido. “En breve subiremos un vídeo a nuestros diferentes canales para que todos puedan hacerse una túnica de forma gratuita. Nuestros rituales son para hacer en casa”. Pese a que en un principio su mundo gira en torno a Internet, no descartan “realizar alguna aparición ‘offline’. De hecho, cuentan las malas lenguas que recientemente ya hicieron acto de presencia en una local nocturno de Castellón, en el que como es lógico no pasaron precisamente desapercibidos.

Si quieres conocer más sobre esta original iniciativa puedes disfrutar del vídeo inferior, en el que relatan los principios básicos a seguir si quieres introducirte en la ‘sectaonline’. Poca broma. O mejor mucha.