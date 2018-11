La segunda fase del párking frente al Hospital General abrirá antes de final de año

Antes del 31 de diciembre de este año, la segunda fase del párking público de delante del Hospital General de Castellón tiene que estar recepcionada y en funcionamiento. Es la fecha tope de ejecución de las obras, que van a cargo de las inversiones financieramente sostenibles. Hoy por hoy, y a pesar de que, a simple vista, parece que el aparcamiento ya está finalizado, fuentes municipales explican que «falta la eliminación de unas líneas eléctricas aéreas y la canalización de las mismas para permitir la conexión con el alumbrado público». «Una vez ejecutado, se completará el proyecto y se procederá a la recepción de las obras para abrir el parking al uso público», especifican las mismas fuentes.

La actuación fue adjudicada a Pavasal, por 341.000 euros. Ha incorporado un vial de doble dirección que recorre el perímetro de la zona verde y contiene plazas de aparcamiento a sus dos lados, a la vez que se introducen dos viales que atraviesan transversalmente la zona ajardinada. Esta es la segunda fase. La primera abrió en octubre del 2016 -previa inversión de 302.000 euros- y entre las dos, transformarán el solar de tierra de delante del Hospital General que durante años ha funcionado como aparcamiento, estando lleno de socavones y embarrándose tras cada lluvia.

En el justiprecio

El terreno sobre el que se abrirá antes del 2019 el nuevo párking lo adquirió el Ayuntamiento a principios del 2017 por 417.163,69 euros a la Fundación Balaguer Gonel Hermanos (propietaria del 74% de la finca); Mari Carmen Martínez y José Cubertorer (propietarios del 21%); y Francisco José Cortés (propietario del 5% restante). No obstante, los ya exdueños no estaban de acuerdo en la tasación y recurrieron al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que sea este organismo el que fije el justiprecio, que todavía no ha resuelto y tiene pendientes a las partes. Como ya publicó este periódico, los expropietarios aseguran que el terreno frente al General se valoró «en casi un 40% menos» de lo que ellos piden.