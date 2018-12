Seis familias denuncian cada mes en Castellón agresiones de sus hijos

No es un problema nuevo, pero hasta hace muy pocos años era invisible y apenas saltaba los muros de casa. Porque cuando un hijo menor de edad roba, insulta o levanta la mano contra su padre o su madre, el equilibrio natural de la familia se hace añicos. Y para quienes sufren las amenazas y golpes es difícil de aceptar. ¿Cómo voy a denunciar a mi hijo, si es lo que más quiero en el mundo? El dilema es monumental, aunque en los últimos diez años el número de padres que se atreven a dar el paso se ha disparado. En España, y según datos aportados por el Ministerio Fiscal, el año pasado fueron 4.665 la cifra de procedimientos incoados, 310 más que un año antes. En Castellón el problema también existe y la Fiscalía de Menores contabilizó un total de 69 agresiones. O lo que es lo mismo: seis al mes.

Esos 69 casos registrados en el último año en la provincia suponen un ligero descenso respecto a los 80 registrados en el 2016, pero todavía son casi el doble que los 37 contabilizados en el 2015. En 2008 las denuncias fueron 28. «Las cifras que se observan en el conjunto de la década son muy altas y no hay indicadores que permitan aventurar, a corto plazo, una solución al problema de la violencia filioparental», concluye la Memoria de la Fiscalía, que insiste en que permanece consolidada esta modalidad delictiva «como un mal endémico de la sociedad, consecuencia de una crisis de las pautas educativas y de los roles paterno filiales». Y frente a esa realidad, las Secciones de Menores «no solo continúan trabajando, sino que está contrastado que estos delitos son los que más dificultades presentan, por los que más medidas cautelares se solicitan y más detenidos pasan a disposición del Fiscal», añaden desde el Ministerio Fiscal.

En la estadística oficial no están todos los que son. Quienes llevan años analizando el crecimiento de la violencia filioparental aseguran que los padres que se atreven a dar un paso tan drástico representan como mucho el 15% de los que sufren el problema. Es decir, la mayoría no acude a la policía y las familias que sí lo hacen son solo una parte pequeña de la dimensión real del problema. «A pesar del aumento de número de casos, sigue habiendo una gran cifra negra de casos que sí son violencia filioparental y, sin embargo, nunca llegan a fiscalía puesto que los progenitores no llegan a denunciar», apunta Paula Rocamora, psicóloga de programa Conviviendo de la fundación Proyecto Amigó.

FENÓMENO MULTICAUSAL // Aunque el problema puede estallar en cualquier familia, sin importar su origen o clase social, los expertos sí apuntan a la existencia de algunas características comunes en los hijos que maltratan a sus progenitores. «Existen factores de riesgo que pueden desembocar en violencia filioparental y entre ellos destacan unas pautas socioeducativas incoherentes; una falta de acuerdo en el estilo de los progenitores, el abuso de consumo de sustancias, el desarraigo cultural o incluso los conflictos derivados de separaciones», describe Rocamora.

Los niños agresores, coinciden los especialistas, usan una violencia más física y las chicas, una más psicológica o emocional. Y la principal figura que se agrede es a la madre. Unos defienden que es una reproducción de esquemas de la violencia de género, pero otros, entienden que es porque la mujer todavía es la que pasa más tiempo en casa y la que coge más peso en la crianza.

Pero si hay algo que se da muy claro en la mayoría de los casos, es que los padres han utilizado unas pautas de crianza inadecuadas o mejorables con sus hijos. Eso es un común denominador. “Hablamos de sobreprotección, autoritarismo o de incoherencia entre los dos estilos educativos”, sentencia la psicóloga.