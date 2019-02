Un semáforo en el acceso suroeste a Castellón aumenta la peligrosidad

En pocos países del mundo, por no decir en ninguno excepto en España, verán pasos de peatones regulados por semáforos en las entradas y salidas de glorietas y cruces no semaforizados ¿Por qué será? En Castellón no hay ninguna glorieta regulada por semáforos (en València sí las hay) y es sabido por todo Técnico competente, con unos mínimos conocimientos en ingeniería del tráfico, que la implantación inadecuada o forzada de pasos para peatones regulados por semáforos, suele tener trágicas e irreparables consecuencias. En las Rondas castelloneras ya “disfrutamos” de un temerario paso de peatones regulado por semáforos, que para más inri da acceso a un colegio, y en el que no hace muchos años se produjo un accidente “de libro”, que estuvo a punto de llevarse por delante la vida una alumna ¿Repetiremos? ¿Son conscientes en el Ayuntamiento de que están jugando con la vida de personas?