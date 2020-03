Sergio Ayala: "Me veo como un pringado que tras cerrar varias empresas da charlas de motivación"

Este viernes a partir de las 19.30 horas el Teatre Raval de Castelló acoge una conferencia solidaria en beneficio de Marta y María, dos niñas de Castellón que sufren la enfermedad rara de Batten CLN6. Dentro del cartel, la figura más conocida es la de Sergio Ayala, que después de dar una charla TED seguida por miles de personas de todo el mundo, actúa en su ciudad natal, donde presenta Humo. La entradas anticipadas están agotadas, pero se podrán adquirir en taquilla por 10 euros, siendo la recaudación para esta buena causa.

-¿Quién es Sergio Ayala?

-Me defino como un pringado que ha tenido que cerrar varias empresas y le han echado de varios trabajos, y ahora da charlas de motivación. Soy empresario, pues gestiono desde hace 15 años un negocio de 35 trabajadores que se dedica a montajes industriales cerámicos. Como añadido, soy el mejor del mundo haciendo ajoceite a mano. De hecho gané el Mundial en la Magdalena del 2009.

-Siguiendo con el ajoaceite, ¿cuál es el secreto para conseguir este título?

-El primero, el aceite siempre tiene que ser de girasol. El de oliva es demasiado bueno y da mucho sabor y acidez. El segundo es la actitud y añadiría un tercero, que es hacerlo acompañado por una cerveza bien fresquita. Lo que está claro es que soy el mejor preparando ajoaceite y lo preparo casi todos los días.

-Volvamos a su faceta empresarial. ¿Qué diferencia a su negocio?

-Mi empresa tiene los mismos pilares que la familia. En las charlas hablo de esto: de humor y de amor. Mi negocio va bien, porque al final todos queremos ganar dinero y está demostrado que con trabajadores felices la productividad sube un 31%, así que desde hace 5 años lo digo en conferencias.

-¿Cómo empezó a dar estas charlas?

-Estudié Derecho en la UJI y Magisterio en la Universidad de La Rioja, pero no he ejercido de nada de eso. Monté un almacén de construcción en Benicàssim que tuve que cerrar y trabajé en varias cerámicas, pero tuve que hacerme autónomo porque nadie me contrataba, así que empecé a contar mi experiencia en conferencias.

-Ha llegado a dar una charla en TED, que es como la Champions de las charlas...

-Fue un hito importante. Hace cinco años que doy conferencias, pero cuando me llamaron para ir a Barcelona no sabía lo que iba a hablar, así que creé La charla de los hombres medios porque me veía como Paco Martínez Soria entre tantos cracks. Hablé sobre las claves del éxito de un mediocre de Castellón, que para mí son tres: La diferenciación, ya que todos son mejores, yo seré diferente, de la valentía para ir hacia adelante, y de la resilencia, que es la capacidad de levantarnos al menos una vez más.

-¿Cómo son sus charlas?

-Visualmente intento que sean muy potentes. En algunas salgo con ropa interior femenina, en otras con una cabeza de caballo en la cabeza... Uso mucho el sentido del humor, porque para mí es el mejor canal para llegar a la gente. La charla TED tuvo mucha repercusión, pero estuvo muy preparada, te ponen hasta un coach personal, te revisan el guion...

-¿Cómo afronta la actuación de este viernes en 'su' Castelló?

-Doy muchas charlas aquí, pero esta es especial porque es solidaria, y además estreno mi nueva conferencia, que se llamará Humo, en recuerdo de un escrache que me montaron los humoristas de Pantomima Full. Escribieron un tuit riéndose de una entrevista que me hicieron y me acusaron de vender humo. A eso se sumó Forocoches y acabaron hablando de forma despectiva de mí un montón de personas, me hundí, pero decidí que quería hablar de lo que pasó porque hablar de positivismo, optimismo y felicidad no puede ser malo.