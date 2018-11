Si aún no tienes plan para este fin de semana en Castellón es porque no quieres

Viernes, 23 de noviembre

-En el casco antiguo de Almassora, a partir de las 18.00 horas. Hasta el domingo a las 22.00 horas se prolongará el Mercado Medieval Fira de Sant Andreu, en el que se realizará una popular recreación medieval. La organización contará en esta edición con los grupos de recreación del marco de templario procedentes de la provincia de Castellón e invitará de nuevo a asociaciones locales, como Manos Unidas, Lluïsos Almassora o Tambors de Passió. En total, el casco antiguo de Almassora albergará un programa con 67 actividades entre las que no faltarán las exhibiciones de cetrería, las demostraciones de combates y los pasacalles y danzas para animar las compras durante los tres días. En concreto, la feria abrirá de 18 a 21.30 el viernes, mientras que sábado y domingo estará operativa entre las 11 y las 14.15 horas y, por la tarde, a partir de las 17 horas.

-En la Sala Sant Miquel de Castellón, a las 19.00 horas. Espectáculo de danza participativa ‘Bésame 2.0’ a cargo de la compañía A Tempo Dansa. Entrada libre para centros educativos y entidades. En el espectáculo, la bailarina Pepa Cases nos conducirá al inicio de un matrimonio que desencadenará en violencia, impotencia y soledad dentro de la XXVI Mostra de Teatre Reclam. Se destacará así el tema de la violencia de género de una forma sencilla y minimalista. Se puede reservar en Casa abadía (964232551).

-En el Auditorio de la Vall d’Uixó, a las 20.00 horas. Interpretación de ‘La flauta mágica’. La puesta en escena de esta ópera de Mozart estará a cargo de los solistas y coros de Ópera 2001, con la Orquesta de la Ópera de Massy, con Dominique Rouits y Roberta Mattelli. Es un ‘singspiel’, un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que intercalan partes habladas y la última ópera escenificada en vida del compositor y estrenada en Viena en 1791 bajo la dirección del propio Mozart, apenas dos meses antes de su muerte. Pura fantasía que fusiona el antiguo Egipto con la ciencia ficci. El coste de la entrada oscila entre los 25 y los 35 euros.

-En Peñíscola, a partir de las 21.00 horas. Fiesta de Invierno 2018. Se prolongarán los actos hasta la tarde de domingo. Puedes informarte de todas las actividades, que arrancarán el viernes con un tombet de toro y una actuación musical a cargo de la Orquesta La Cruzada, pinchando aquí.

Sábado, 24 de noviembre

-En la librería Argot de Castellón, de 9.30 a 19.00 horas. FantàstiCS18: Jornadas de Literatura fantástica, terror y ciencia ficción. Entrada libre, con la presencia de autores como Jorge Juan Adsuara, Elena Sabidó, Miguel Ángel Plana, Carlos Díaz Maroto, Iván Palmarola o José S. Navarro. Para obtener más información sobre la cita puedes pinchar aquí.

-En el Paseo Bonavista del Grao, a partir de las 11.00 horas. Paseo musical por zonas históricas del Grao. Inicio en el paseo Bonavista, delante de la Tenencia de Alcaldía. Habrá grupos musicales de cámara de la Unió Musical del Grau y narración histórica a cargo de la Associació Cultural La Barraca.

-En el Teatre Francesc Tàrrega de Benicàssim, a las 17.00 y 18.00 horas. Teatro infantil. Dance Theatre Auraco presenta ‘Tuntu’. Espectáculo de danza desarrollado para incapacidades visuales, pero que invita a todo el mundo a vivir la experiencia. Con una entrada de solo tres euros se podrá disfrutar de esta obra especialmente dedicada a los más pequeños de la casa, como se puede comprobar en el vídeo superior.

-En el Auditorio Municipal de Vila-real, a las 19.00 horas. Concert del meu poble. Entrada con invitación. Se interpretará música de compositores locales que se combinará con la historia de Vila-real, de la mano de Els XIII. Las mejores melodías y las risas están aseguradas.

-En el Auditorio de la Vall d’Uixó, a las 19.00 horas. Concierto de Santa Cecilia a cargo de la Banda Sinfónica del CIAM. El CIAC celebra anualmente este concierto durante la festividad de la Patrona de la Música, donde los nuevos músicos que entran a formar parte de la banda sinfónica son los principales protagonistas. Puedes descargar tu invitación pinchando aquí.

-En el Teatre Raval de Castellón, a las 20.00 horas. También se representará el domingo a las 19.00 horas la obra de teatro ‘Oníric’, a cargo de Teatre Maset de Frater. El coste de la entrada es de 6 euros en platea y 5 en anfiteatro. Espectáculo gestual y audiovisual que atrapa al espectador y le sumerge en un mundo onírico y emocional de su protagonista a través de un sueño. Recomendado a partir de los siete años.

-En el Teatre Els XIII de Vila-real, a las 20.00 horas. Representación de la obra titulada ‘Joc de xiquetes’. Por un precio de 5 euros y a cargo de la productora Bullanga Cia. Teatral se podrá disfrutar de un curioso juego en el que se muestran los miedos y las expectativas de los padres a la hora de dejar sus hijos e hijas en la escuela.

-En el Teatro Principal de Castellón, a las 20.30 horas. Representación de la obra ‘Sopa de pollastre amb ordi’, dentro del ciclo XXVI Mostra de Teatre Reclam. Las entradas cuestan de 5 a 20 euros. Se explica la historia de una familia de clase obrera, los Kahn, en un mundo que cambia a toda velocidad.

-En el Teatro Payà de Burriana, a las 20.30 horas. Faemino y Cansado presentaran el su espectáculo ‘¡Quien tuvo, retuvo!’. La clásica pareja humorística formada por Ángel Javier Pozuelo Gómez, Cansado y Juan Carlos Arroyo Urbina, que están en los escenarios desde los 80, siguen en plena forma y lo demostrarán una vez más en Burriana. En el vídeo superior puedes hacerte una idea de lo que verás. El coste de la entrada oscila entre los 20 y los 22 euros.

Domingo, 25 de noviembre

-En Vila-real, desde las 9.00 horas hasta las 22.00. Fira de Santa Caterina. Además de las atracciones, son un total de 229 los puestos los que se instalarán en la plaza Major, la calle Major Sant Doménec, el Raval del Carme, la calle Hospital y parte de Josep Ramon Batalla de Vila-real en una popular cita reconocida como fiesta de interés turístico provincial y con renombre en toda la Comunitat.

-En la Plaza España de Almassora, a las 10.30 horas. Después de aplazar la I Marcha contra el cáncer a causa de la lluvia, está previsto que esta vez sí la ciuta, que nace con el objetivo de recaudar 8.000 euros destinados al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, parta de la plaza de España a las 10.30 horas bajo el redoble de Tambors de Passió, recorriendo las principales calles del centro urbano para dirigirse hacia el paraje del Millars hasta completar los 5 kilómetros de un recorrido que finalizará en el punto de origen. Allí aguardará una clase magistral de zumba.

-En el Planetario de Castellón, a las 11.00 horas. Taller sobre fósiles, en el que los asistentes se convertirán en paleontólogos y elaborarán una maqueta de una excavación arqueológica de dinosaurios, creando además una pisada de T-Rex. Habrá además una pequeña exposición de fósiles para manipular y observar.

-En el Auditorio Juan Varea de Burriana, a las 19.00 horas. ‘Diumenge de Sarsuela’. Concierto en el que se podrán escuchar una recopilación de los temas más emblemáticos y conocidos de la zarzuela, con obras de Chapí, Sorozábal, Lecuona, Torroba o Barbieri. Con la soprano Emilia Vera, la mezzosoprano Consuelo Hueso, el barítono Antonio Verchili y con Isabel Pellicer en el piano. Entrada libre hasta completar aforo.

-En Veneno Stereo de Castellón, a las 20.00 horas. Actuación de Mark Olson en el local situado en la calle Alcalde Tárrega, 29, de la capital de la Plana. La entrada tiene un coste de 10 (anticipada) a 13 euros (en taquilla). El que fuera líder y fundador de la banda The Jayhawks vuelve a escena con ‘Spokeswoman of the bright sun’, un disco pop, lleno de melodías elegantes y vocales melancólicos. Un trabajo creado por esfuerzos combinados de dos músicos dándole al disco un toque de pintoresco pop de cámara.