Sólo 17 niños de toda la provincia acuden al colegio durante la gota fría

Todos los colegios e institutos de la provincia así como y la UJI de Castellón suspendieron las clases durante la jornada del jueves y del viernes a consecuencia de la alerta roja por la gota fría. Tan sólo dos de los centros docentes provinciales pasaron por alto esta recomendación y citaron igualmente a sus alumnos para recibir las correspondientes clases. Fue el caso del Colegio Público "Santa Ana" de Zucaina, donde los cuatro niños que acuden cada día a las aulas no faltaron a la cita, ni por la mañana; ni por la tarde.

Por su parte, en el CEIP "Maestro Olaria" de Villahermosa del Río también acudieron los 13 pequeños al igual que sus profesores, durante toda la jornada. Desde este centro manifestaban "que debido a la altura en la que está situado el municipio y el colegio, es imposible que sucedan episodios de inundaciones aunque si podría haber complicaciones debido a la lluvia".

No obstante "conscientes de que no había ningún problema" fue el propio ayuntamiento el que tomó la iniciativa de que no se suspendieran las clases a no ser "por fuerzas mayores de última hora".