«Sonríe, tírale un beso lejano y sé cercano»

Hay que estar en casa. Esa es la frase que, estos días, más se escucha y más se debe cumplir. Y, para que el confinamiento se torne más ameno, muchos cantantes top se están animando a ofrecer a través de sus redes sociales conciertos gratuitos. Si anoche era Pablo Alborán el que amenizaba el encierro a sus seguidores, días atrás fueron Alejandro Sanz o Juanes, por citar a dos de los artistas internacionales que han secundado la iniciativa, y se lanzaron a compartir, on line, su arte. La respuesta está siendo tan buena --con Sanz y Juanes se engancharon en el momento más de 200.000 personas-- que los cantantes no dejan de unirse a la iniciativa. Música para desconectar, para mitigar el estrés, para disfrutar. El confinamiento, además, está generando canciones. Al primero que le inspiró la situación fue a Jorge Drexler, tras ver cómo se le cancelaba un concierto en Costa Rica. El cantautor puso música a los consejos para prevenir el contagio del coronavirus y compuso Codo con codo. «Ya volverán los abrazos y los besos dados con calma», «Sonríe, tírale un beso desde lejos y sé cercano» o «la paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar, saldremos juntos poniendo codo con codo», son solo algunos de los versos espontáneos que el uruguayo entonó en un show sin público a través de sus redes. Siguiendo su estela, Alejandro Sanz ha creado #ElMundoFuera, canción en la que al piano dice que «volveremos a ser como éramos antes». Sanz justifica la creación en que es una canción «que ha salido de un corazón exprimido por estar con vosotros».

Bono, el líder de U2, ha sorprendido con Let Your love Be Known, una canción dedicada a «médicos, enfermeras y cuidadores en primera línea». En ella canta, «Sí, no te conozco, pero no pienses que no me importas».



Grupos como Camela han alterado la letra de éxitos como Sueños inalcanzables («Escúchame, por favor, quédate en casa / Lava las manos con jabón») o la archiconocida Cuando zarpa el amor. También Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, ha creado una canción on line, versionando Pero a tu lado. Y un músico de la talla de Neil Diamond ha modificado los versos de una parte de la letra de uno de sus clásicos: Sweet Caroline.