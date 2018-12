La subida de cuotas en 2019 deja sin minitarifa a 5.000 autónomos

Laura es fotógrafa en Castellón. Y autónoma. Consiguió el título hace un par de años y, aunque lo suyo es la publicidad, de momento el grueso de sus ingresos se lo debe a las bodas y comuniones. Los encargos nunca son regulares y hay meses que lo que gana apenas le da para pagar la cuota mínima a la Seguridad Social. «Al principio me acogí a la tarifa plana de 50 euros, pero cuando se acabó no tuve más remedio que pagar la cuota entera. Y hay muchísimos meses, la gran mayoría, en los que los ingresos no me llegan», dice al otro lado del teléfono.

Para aliviar la situación por la que pasa Laura y otros 5.000 autónomos personas físicas de Castellón cuyos ingresos mensuales no superan el salario mínimo interprofesional (SMI), las organizaciones de autónomos propusieron al Gobierno la posibilidad de establecer una tarifa reducida. Incluso se llegó a hablar de una minicuota que podría oscilar entre los 30 y 50 euros al mes. Una cotización reducida que, no obstante, va a tener que esperar unos meses. La propuesta ha quedado en el tintero y, en el mejor de los casos, no se empezará a negociar hasta el próximo febrero, como parte de la reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La iniciativa de una minitarifa para los autónomos que menos ganan ha sido aplazada y la consecuencia más inmediata es que desde el próximo 1 de enero todos los profesionales por cuenta propia personas físicas que cotizan por la base mínima tendrán que pagar 283,3 euros al mes, ingresen 600 euros al mes o 2.500. Para los 19.864 trabajadores de la provincia que pagan lo mínimo que exige la ley esto va a suponer 5,36 euros mensuales más que ahora. O lo que es lo mismo: un montante de 106.000 euros. Un coste del que se van a resentir todos, pero especialmente aquellos para los que llegar a final de mes es una odisea. En Castellón son casi 9.000, de los que algo más de la mitad (unos 5.000) son autónomos personas físicas.

COTIZAR SEGÚN LOS INGRESOS // Los autónomos que cotizan por la mínima (en Castellón suponen más de 85% del total) pagarán 5,36 euros más al mes, pero el Gobierno ya ha anunciado que durante el primer trimestre del 2019 empezará a trabajar en una reforma del sistema que permita a todo el colectivo cotizar en función de sus ingresos reales. Y esa reforma podría entrar en vigor en 2020 «Un sistema así no se improvisa porque hay que cruzar millones de datos», aseguró hace tan solo unos días la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. De momento, el Gobierno se ha comprometido con las organizaciones de autónomos a presentar un primer documento sobre cotizaciones por ingresos reales el próximo mes de febrero.

Las cuotas subirán y también lo harán algunas prestaciones sociales. Una de las más importantes es que los autónomos tendrán derecho a cobrar una prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. Además, ya no estarán obligados a pagar la cuota cuando estén de baja por enfermedad o incapacidad temporal. Hasta ahora desde su segundo mes de baja tenían que pagarla. También tendrán acceso a una formación continua.