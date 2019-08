Sudáfrica logra su objetivo y enviará cítricos a España a través de Vigo

Vigo se convertirá en el puerto de referencia a través del que los cítricos sudafricanos entrarán en España. A la espera de cerrar los últimos detalles del acuerdo, la asociación de productores de este país comenzará en septiembre a realizar unos envíos cuantificados en un mínimo de 40.000 toneladas al año. El anunció provocó indignación en el sector castellonense, que se reconoció «indefenso» y criticó que las autoridades españolas permitan que las clementinas y naranjas de los países del África Austral lleguen con tantas facilidades a los lineales de los supermercados españoles.

Hasta la fecha, todos los intentos protagonizados desde Vigo para convencer a los exportadores de cítricos de Sudáfrica habían fracasado. En este recelo pesaban mucho la mala fama del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del muelle de Guixar por esas trabas que llevaron a un buen número de importadores a descargar en Leixões (Portugal). Esta terminal lusa es una de las vías que el sector sudafricano usa para introducir la naranja en España.

Por su parte, los productores del país austral quieren consolidarse y llevan meses volcados en la búsqueda de posibles entradas en la Península Ibérica. De todas las opciones barajadas apuestan claramente por Vigo. Tarragona, una de las terminales mediterráneas sondeadas, quedó descartada.

La noticia no ha sido para nada bien recibida en Castellón. El presidente de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, César Estañol, afirmó que este acuerdo evidencia que la citricultura mundial está cambiado rápidamente con la consolidación como productores de referencia de países del Hemisferio Sur. Frente a esta realidad, aseguró, «solo nos quedan las soluciones políticas, que por ahora no llegan». En este sentido, el sector lleva meses pidiendo la aplicación de la cláusula de salvaguarda que incluye el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y este país.

PRECEDENTE // Por su parte, el secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, lamentó que si los cargamentos comienzan a llegar en septiembre «habrá un solapamiento con la campaña castellonense de clementinas». Además, dijo temer que se siente un precedente, pues puertos como los de Bilbao y Algeciras también tienen interés en ampliar el flujo de productos agrícolas recibidos desde terceros países.

Desde Sudáfrica, los cargamentos de naranjas y mandarinas viajarían hasta Vigo a bordo de los buques de la naviera MACS que conectan directamente el citado muelle de Vigo con Ciudad de Cabo y Walvis Bay (Namibia).

DISTRIBUCIÓN// El planteamiento negociado no acaba con el desembarco. Del muelle los contenedores se trasladarían hasta las cercanas instalaciones de Vigo Fresh Port. No tendrían necesidad de pasar antes por el PIF ya que pasaría directamente el control de los inspectores en esta nave. Aquí las naranjas se almacenarían en las cámaras refrigeradas para su posterior envío en camión hasta los puntos de redistribución.