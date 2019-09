El tabaco repunta en Castellón, la tercera provincia con más fumadores

Para algunos su propósito de septiembre es dejar de fumar. Se calcula que siete de cada diez fumadores quieren abandonar este hábito tan poco saludable. La incidencia del tabaco en la provincia va a más en los últimos años, después del importante descenso que se produjo cuando entraron en vigor las restricciones antitabaco en los espacios públicos cerrados hace casi una década. Según datos de la Conselleria de Sanidad, el consumo de cigarrillos aumentó un 3% el pasado año.

El problema persiste, especialmente, en dos colectivos, las mujeres, donde esta práctica aumenta, y en los jóvenes que se decantan más por nuevas formas como el tabaco de liar o el cigarro electrónico. Esta práctica es un verdadero problema en Castellón que se ha convertido en la tercera provincia de España con más fumadores por cada 100.00 habitantes, en concreto, 24.430, solo por debajo de Guadalajara y Alicante, según un informe realizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Y es que las cifras hablan por sí mismas. Más de 119.500 castellonenses es fumador a diario, mientras que 10.092 lo es de forma ocasional. Un 20% de ellos asegura consumir más de 20 cigarrillos al día. Solo una cifra resulta positiva. Es que la hace referencia a que 100.000 personas se declaran exfumadores.

Un dato incontestable que refrenda el incremento en el consumo de cigarrillos, que publicó Mediterráneo hace varias semanas, es el que refleja que los castellonenses se fuman 556 cajetillas más al día ahora que hace un año, según estadísticas del Ministerio de Hacienda. Este mercado movió más de 140 millones de euros en la provincia en el 2018.

Daños en la salud

Las autoridades sanitarias recuerdan que el tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. En concreto, en España, está detrás del fallecimiento de 52.000 personas al año, mientras que, en la Comunitat, la Conselleria de Sanidad calcula que el tabaquismo produce 5.807 muertes anuales o lo que es lo mismo 16 fallecimientos al día. Es una causa fundamental en el 13% del total de las defunciones ocurridas en la población de 35 años o más (21% en hombres y 6% en mujeres). A este respecto, la coordinadora de la AECC de Castellón, Salomé Esteller, recalcó que esta práctica está detrás del 33% de los casos de cáncer. Por ejemplo, este mal hábito ocasiona el 90% de las bronquitis, el 95% de los cánceres de pulmón y hasta el 30% de las cardiopatías coronarias.

El coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Joan Antoni Ribera, considera necesario que desde el Gobierno central se lleven a cabo medidas para luchar contra esta enfermedad y frenar esta práctica entre los adolescentes de 12 y 13 años, que comienzan con consumos esporádicos que pasarán a ser continuados en un 30% a partir de los 15 años. En este sentido, Ribera insiste en la urgencia de aumentar el precio de las cajetillas y que el envasado sea neutro y solo el estanquero conozca la marca en cuestión.

Espacios sin humo

Otras acciones que esta sociedad científica han reclamado al Ministerio de Sanidad pasan por incrementar los espacios sin humos, por ejemplo, que no se pueda fumar en los estadios de fútbol, como ya ocurre en los campos del Valencia o el Barcelona, restringir el tabaco en los coches cuando viajan menores o en las zonas cercanas a los colegios y parques infantiles. «La finalidad de estas medidas es desnormalizar el uso del tabaco, que está muy aceptado desde un punto de vista social, lo normal es no fumar y no al contrario», recalcó el doctor Ribera.