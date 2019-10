Las tascas de Castelló denuncian que son ZAS «sin el aval de las mediciones»

Ignoramos que bufetes asesoran a los propietarios de las Tascas, pero deberían ir pensando en cambiar de abogados......... Que se haya incumplido el plan de control de la ZAS no implica que no esté vigente la ZAS. La vigencia de las ZAS queda regulada en el artículo 31 de la Ley 7/2002 de protección contra la contaminación acústica de la Comunitat Valenciana, que dice en su párrafo 1:.”Las medidas adoptadas se mantendrán en vigor en tanto en cuanto no quede acreditada la recuperación de los niveles superados mediante informe técnico, se resuelva el cese de la declaración de Zona Acústicamente Saturada, según los casos, por el pleno del ayuntamiento o conseller competente en materia de medio ambiente y se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. De mediciones periódicas o incumplimientos de planes no dice nada, nada de nada..... Más claro,...... agua de Benassal.