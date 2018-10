Tras la televisión gratis en los hospitales, el PP también pide Internet

El PP ha exigido a Sanidad no solo televisión gratis en los hospitales sino ampliarlo también a internet, tal y como recoge la proposición no de ley del PP presentada en marzo de 2017 que se va a debatir y votar en la Comisión de Sanidad prevista para final de mes. Así lo ha explicado la diputada del PP, Mayte Parra quien ha explicado que en la propuesta se solicita también al Consell “regular su uso y horarios de las televisiones en las habitaciones o espacios compartidos y no renovar las concesiones de las empresas privadas que prestan estos servicios”.

La diputada del PP Mayte Parra ha mostrado su satisfacción porque Sanidad se haya pronunciado a favor de la iniciativa presentada hace más de un año por el PP en Les Corts y “se avenga a garantizar la gratuidad del servicio de televisión en todos los hospitales y centros sanitarios públicos de la Comunitat Valenciana”, pero recuerda que “se debe abarcar también al acceso universal y gratuito de internet”.

Parra ha explicado que “Sanidad parece que ha aceptado nuestra justa y necesaria reivindicación, pero deberán ratificar sus palabras con la votación afirmativa de nuestra proposición no de ley que será debatida en la próxima comisión de sanidad”.

“El libre, universal y gratuito acceso a la televisión así como a internet debe ser un derecho de todos –ha señalado- puesto que la estancia en hospitales nunca es voluntaria sino por necesidad y consecuentemente con ello, es obligación de la administración sanitaria tratar de hacer lo más llevadera posible la estancia de los usuarios de la Sanidad poniendo los medios para ello”.