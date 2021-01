El temporal y el covid complican las clases en Castellón

Los centros escolares de Barracas, Bejís, Benassal, Jérica, Torás, El Toro, Viver, Vistabella y la Pobla de Benifassà, Portell, Vilafranca, Forcall y Cinctorres suspendieron las clases a raíz del temporal Filomena que azota la provincia. Unos 800 estudiantes de la provincia se verán afectados hoy por la suspensión de la enseñanza. A la ola de frío, lluvia y nieve se unió el retorno de las vacaciones y las complicaciones por las medidas de prevención, con la necesaria ventilación de las aulas para evitar contagios del covid-19.

Algunos colegios aconsejaron la víspera a los padres llevar a sus hijos muy abrigados, dado que las ventanas estarían abiertas. Otros institutos habían hecho esta recomendación antes de vacaciones. De hecho, en algunas aulas se notó menor afluencia de lo normal porque hubo progenitores que, entre el frío y la previsión de lluvias, no los llevaron al colegio.

Así, muchos estudiantes fueron pertrechados con plumíferos, mallas debajo de los pantalones o muchas capas para poder afrontar las bajas temperaturas. Y es que los protocolos de los centros obligan a mantener puertas y ventanas abiertas. En algunos lo hacen toda la mañana, mientras que en otros, cada cinco minutos.

Algunos centros de la capital confirmaron que al estar todo ventilado, con las bajas temperaturas ayer se notaba mucho más. Otros, sin embargo, decían que tampoco hacía mucho frío y que para compensar, ponían la calefacción. Los más perjudicados fueron los del interior.

En la comarca de Els Ports el temporal llegó con todo el rigor del invierno. En el Portell, el viernes por la tarde suspendieron las clases en una decisión que se hace extensiva a la jornada de hoy. En Cinctorres el temporal y la alta incidencia de positivos por coronavirus en la localidad, en la que en los últimos días se han detectado más de 30 casos, también llevaron a la dirección del CRA Celumbres a suspender la docencia.

En Vilafranca, por el momento, se decidió suspender la actividad lectiva para hoy. En el instituto, donde este jueves sí hubo clase, las condiciones son gélidas.

El protocolo de ventilación de las aulas debido a la pandemia del coronavirus obliga a ventilar los espacios cada poco tiempo. Una situación que combinada con las bajas temperaturas en el exterior supone unas duras condiciones para alumnos y profesores. Alfonso Roig, director del centro educativo, explica al respecto: “ventilamos las aulas cinco minutos varias veces al día para cumplir con la normativa y luchar contra la pandemia”. Una situación, sim embargo, que los ha llevado a gastar mucho combustible en calefacción. “En lo que llevamos de curso hemos gastado el doble de calefacción del año pasado, con estas temperaturas el frío le gana a los radiadores y dentro del instituto hace frío”. Con todo, Roig no descarta enviar una circular a las familias para que abriguen más a los alumnos durante las próximas semanas en previsión de las bajas temperaturas. Una situación idéntica a la que se vive en el IES Els Ports en Morella. La ciudad amurallada vive también los rigores del frío y los alumnos acuden muy tapados a las aulas. La obligada ventilación de todos los espacios hace que la sensación dentro del centro sea muy fría.

Desde el sindicato mayoritario, el STEPV, denunciaron que hace «mucho frío en las aulas» cuando la legislación establece que en los lugares de trabajo la temperatura no debe estar por debajo de los 17° y que el hecho de que en algunos centros no funcionara la calefacción agravó más el problema. También denunció que los filtros HEPA que la Conselleria anunció en noviembre no han llegado.

«Es el primer temporal del invierno y esta situación, como otras, es nueva para nosotros. Es difícil tomar decisiones al respecto», señaló, por su parte, el presidente de la FAMPA, Pep Albiol, quien señaló que las familias están abrigando más a sus hijos y que se están siguiendo los protolos de ventilación, lo que dificulta mantener la ventilación adecuada, pero resulta necesario. Los sistemas de calefacción pueden funcionar y estamos a la expectativa de los filtros HEPA», señaló.

El departamento que dirige Vicent Marzà asegura que este viernes comenzarán a llegar a los municipios de interior estos purificadores y a medida que vayan llegando se irán repartiendo. La Conselleria ya ha recibido los 1.000 primeros de los 8.000 previstos.

Desde la Conselleria de Educación indican: «Estamos ante un temporal de frío y no es necesario que los centros educativos tengan abiertas las ventanas todo el día, sino que se han de abrir para ventilar cada 25-30 minutos durante unos 3 ó 5 minutos».

Recuerdan que hay que realizar ventilación cruzada aprovechando intervalos como los cambios de clase o pausas de descanso. El departamento que dirige Vicent Marzà señala que hay que tener muy en cuenta el protocolo sobre ventilación en las aulas y cita la ventilación natural como la medida más eficaz y la que se está adoptando de forma generalizada a Europa. Además, reiteran el agradecimiento a la comunidad educativa de la Comunitat por la aplicación de las pautas y medidas de seguridad que están permitiendo la educación presencial. Por contra, el STEPV indica que la combinación de pandemia y covid aconsejaban retrasar la vuelta a clase.