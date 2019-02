«Tengo capacidades adecuadas e ilusión para seguir ejerciendo»

Guillermo Ferran, especialista en Medicina Interna, tiene 66 años y ya ha solicitado, por segundo año, la prórroga para seguir ejerciendo la profesión de médico de familia en Atención Primaria. Su intención es, tras 42 años como profesional en la sanidad, seguir desarrollando su faceta de facultativo hasta los 70 años. Lleva la Medicina en la sangre y toda la vida se ha dedicado a atender a los castellonenses.

«En mi caso, tengo ilusión por seguir haciendo lo que hago, por ser médico, respondo a las expectativas de mis pacientes y me sigo formando con interés. Me encuentro con capacidades adecuadas para seguir adelante hasta los 70 años, si no pasa nada», explica el doctor a este diario solo unas horas después de haber entrado en vigor la medida de la Generalitat valenciana. Este apoya la decisión de la administración autonómica porque cree que es buena para el sector.

«Se trata de una propuesta necesaria porque la generación de médicos que ahora estamos en edad de jubilarnos a los 65 ó 67 años fue muy prolífica y como la carrera de Medicina son seis años y el MIR, hoy en día no hay suficientes médicos para reemplazar las jubilaciones pero tampoco las vacaciones, los días libres o de libre disposición», destaca Ferran. Otro de los motivos más positivos que quiere destacar es que los facultativos más veteranos «tienen la capacidad, por su experiencia y conocimiento, de formar a los médicos más jóvenes».

Por estas razones, Guillermo Ferran está dispuesto a continuar ejerciendo su profesión.