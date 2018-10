El testamento vital empieza a calar y en Castellón crece un 23% en dos años

Ángeles no le teme a la muerte. Ni le asusta ni le inquieta, pero lo que sí le da miedo es el sufrimiento. Por eso es previsora. Hace cuatro años se plantó en una notaría de Castellón y elaboró su testamento vital, un documento en el que especificó que, en caso de que llegue un momento en el que no pueda expresar su voluntad debido a una enfermedad o un accidente, no quiere estar conectada a un respirador ni recibir cualquier tratamiento que alargue su vida. También que quiere pasar sus últimos días en casa, lejos de máquinas y agujas. Y que desea donar sus órganos. «No quiero sufrir y tampoco hacer sufrir a mi familia. Por eso tomé esa decisión», cuenta.

Al igual que Ángeles, en Castellón son cada vez más quienes optan por dejar por escrito el tipo de cuidados que se desean recibir en la etapa final de la vida, cuando han perdido toda la capacidad de dilucidar por uno mismo y de comunicarse con la familia y los médicos. Según los últimos datos de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, en la provincia 2.702 personas ya tienen registrado su testamento vital, lo que representa un incremento del 23% en los últimos dos años. O dicho de otra manera: cada mes 21 personas de Castellón elaboran el también llamado su documento de voluntades anticipadas. En el conjunto de la Comunitat Valenciana quienes ya lo tienen son 25.062.

Pese a que las estadísticas oficiales revelan que cada vez más ciudadanos de Castellón se preparan para cuando toca morir, eso no quiere decir que haya calado en la población la importancia de plasmar por escrito los cuidados al final de la vida. Un dato basta para entender: en la Comunitat Valenciana solo 5,07 personas de cada mil tienen testamento vital, la mitad que en Cataluña, Navarra o País Vasco. España comenzó a regular la expresión de voluntades anticipadas en 2002, con la Ley de Autonomía del Paciente. En la Comunitat Valenciana el registro existe desde el 2005 y fue a partir del 2013 cuando el Registro Nacional comienza a sincronizar los datos de todas las comunidades.

Las cifras van claramente a más, pero la realidad es que en Castellón quienes sí tienen por escrito como quieren morir son una minoría. «Lo es porque se trata de un documento que todavía es un gran desconocido. Nunca se le ha dado publicidad, aunque también es cierto que en los últimos meses hay algunos centros de salud que sí informan de su existencia mediante carteles», explica Elena de Rincón, miembro de la asociación valenciana Derecho a Morir Dignamente (DMD). De Rincón resalta la importancia de un documento que es importante «tanto para el personal sanitario como para la familia, dado que si llega el momento en el que el enfermo ya no puede expresar su voluntad, la familia tiene claro cuál era su deseo».

NO ES UN TESTAMENTO DE VIEJOS

Pese a lo que pueda pensarse, las voluntades anticipadas no son un documento de la vejez. Algo más de la mitad de las personas que han registrado este documento en la Comunitat Valenciana no superan los 65 años, según datos del Ministerio de Sanitadad. Es más, uno de cada cinco es menor de 50 años, aunque la franja más numerosa es la que va de los 51 a los 65 años. Los menores de 30 años representan solo el 3%. Y otro apunte más: quienes más inscriben el documento son las mujeres, que en la provincia representan el 62,5% del total.

El testamento vital puede formalizarse por escrito ante tres testigos o mediante escritura pública ante notario. Sanitat ha firmado un convenio con el Colegio Notarial de Valencia que permite trasmitir telemática del documento desde las notarias al Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la Comunitat.