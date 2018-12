¿Tiene apoyos?: «No ho sé... pot ploure o no ploure»

La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, detalló ayer sobre su defensa en la comparecencia de mañana para explicar su situación judicial, que presentará «las pruebas que avalen lo que voy a decir, en papel, fuera de sobres. No os preocupéis», dijo en tono irónico, refiriéndose, entre otros, al informe jurídico que ha encargado a una jurista externa al Ayuntamiento que avalará que «no está imputada», sino investigada y que, por lo tanto, a su parecer, no es de aplicación el código de buen gobierno. Respecto a si, a priori, tiene el apoyo de sus socios, contestó que «no ho sé... igual pot ploure como no ploure. Cuento con que mis argumentos sean suficientes, pero igual no es así», reconoció la edila.

En cuanto a si no le vale el informe jurídico de la secretaria municipal y por eso ha solicitado otro, Brancal dijo que «sí que me creo el informe de la secretaria. Lo único que otros lo han interpretado de otra forma».