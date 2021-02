Todas las claves para la vacunación en domicilios o zonas rurales de Castellón

Los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana están definiendo rutas óptimas para acometer la vacunación domiciliaria, tanto de personas con gran dependencia que no están institucionalizadas como de mayores de 80 años, que no pueden desplazarse hasta el centro de salud. Hasta la fecha, más de 30.000 personas mayores de 80 años que viven en sus casas han iniciado el proceso de inmunización, bien en el centro de salud o bien en su domicilio y, de ellas, unas 4.000 son personas dependientes no institucionalizadas.

La vacunación a domicilio la desarrollan profesionales de Enfermería de Atención Primaria y un/a profesional de Medicina localizado/a (en disposición de acudir en menos de 15 minutos), que afrontan el reto logístico de vacunar al mayor número de personas de estos grupos prioritarios, en el menor tiempo posible (los viales de Pfizer deben utilizarse en un plazo máximo de seis horas desde que se reconstituyen con suero y se transportan en nevera portátil) y sin malgastar ni una sola dosis.

Estos profesionales estudian al detalle los listados de población diana y trazan las rutas de vacunación, que seguirán en función de variables, como la edad o la dispersión entre los domicilios que tienen que visitar.

El criterio de la edad es crucial para disponer de un tipo u otro de vacuna. Para mayores de 80 años y grandes dependientes de más de 55 años se emplea la vacuna de Pfizer. Entre 18 y 55 años, preferentemente AstraZeneca.

Además, los equipos de vacunación siempre definen sus rutas de trabajo de acuerdo con los criterios de prioridad en la vacunación y, en caso de remanentes de dosis reconstituidas o viales iniciados, recurren al protocolo de buen uso de vacunas.

Definido el planning, se comunica con 24 horas de antelación al 112 por si se requiriera su presencia. El día de la vacunación, la unidad móvil carga en el maletín jeringas, agujas, gasas, guantes, suero y material para afrontar posibles reacciones alérgicas y se pone en ruta.