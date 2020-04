Todo lo que hay que saber sobre cómo acabará el curso en Castellón

La Conselleria de Educació ha difundido una guía con preguntas y respuestas para aclarar las dudas sobre el tercer trimestre y el final de curso.

¿Habrá aprobado general?

No. Se evaluará a todo el alumnado. Cada estudiante tendrá sus propias notas. La evaluación será continuada a partir de los resultados obtenidos en los dos primeros trimestres del curso presencial y del trabajo hecho de forma no presencial en el tercero siempre sin perjudicar al alumnado más vulnerable. Será de carácter diagnóstico con el objetivo de que los contenidos no adquiridos se trabajen en el próximo curso.

¿Pasará todo el alumnado?

Con carácter general, todo el alumnado promocionará un curso más. Esto no implica que todos tengan la misma nota. Pero la repetición será excepcional y solo en aquellos casos que los equipos docentes lo consideren bueno para el alumnado.



¿Se podrá pasar con cates?



No habrá aprobado general ni todos pasarán con todo aprobado. Si el equipo pedagógico lo considera se podrá pasar de curso con suspensos, pero se dará un plan individualizado de refuerzo a ese alumnado. En él se adaptarán los contenidos del próximo curso a sus necesidades para que pueda adquirir las competencias básicas no adquiridas durante el confinamiento y recuperar las materias suspendidas.



¿Qué contenidos se impartirán en este tercer trimestre?

Se ha de dedicar principalmente a recuperar, reforzar y repasar, los contenidos adquiridos durante los dos meses de actividades presenciales. Se trabajarán exclusivamente los contenidos que el profesorado considere esenciales según las circunstancias de su alumnado.

¿Habrá títulos de FP y ESO?

En general, los alumnos de FP, Bachillerato y ESO se titularán. 3 meses sin actividad presencial no deberían dejar sin título todo lo que se ha trabajado durante 40 meses. No obstante, la decisión la adoptará el equipo docente, en base a la evolución de cada caso particular y las condiciones en las que ha trabajado durante la cuarentena.



¿Cómo será la selectividad?

Las pruebas tendrán mayor opcionalidad para garantizar que todo el alumnado pueda obtener la máxima calificación respondiendo exclusivamente a contenidos trabajados presencialemente.