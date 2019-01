Toni Cantó será candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat

El diputado de Ciudadanos (Cs) por Valencia en el Congreso Toni Cantó ha anunciado este domingo que se presentará a las primarias del partido para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat.

Cantó ha hecho este anuncio durante el acto organizado por la plataforma España Ciudadana en València y en el que ha participado el presidente de Ciudadanos, Albert Ribera.

"Me voy a presentar a las primarias del partido para cambiar el tripartito y encabecemos el gobierno que merece la Comunitat Valenciana", ha asegurado Cantó.

Las primarias de Ciudadanos se celebrarán a finales del mes de enero o principio de febrero, según fuentes de la formación política.

Cantó ha anunciado su presentación a las primarias del partido al final de su intervención en el acto, en el que ha afirmado que no permitirá el "pancatalanismo" en la Comunitat porque los valencianos no tienen por qué elegir "entre la corrupción y la mala gestión del PP y el pancatalanismo del PSC valenciano y de Compromís".

Ha criticado al portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, de "calentarse" o "estar poseído por Puigdemont o Torra" cuando le declaró persona non grata a él y a Rivera por "no querer apoyar una ley que es un engaño y pretende tapar la ineficacia y el nulo trabajo del PP y el PSOE para darnos financiación".

Cantó ha dicho estar harto de ver cómo el tripartito -el Gobierno de la Generalitat- "aleja" las inversiones y el empleo, intenta importar el pancatalanismo, y los niños no pueden estudiar "ni una hora en castellano en muchos colegios".

A los que quieren "crear trincheras" en la Comunitat Valenciana ha dicho que tienen enfrente a Ciudadanos, que "les echará" de las instituciones en mayo porque esta región se merece "mejores gobernantes que ellos".

Ha acusado al president de la Generalitat, Ximo Puig, de hablar de "país valenciano" y de permitir que en muchos colegios no se dé "una sola hora" en castellano y a dar subvenciones a entidades pancatalanistas, y le ha recordado "ejemplos de cómo no se crea riqueza y empleo".

"Decir no a una empresa que quiere invertir mil millones, decir no a Puerto Mediterráneo -ahora llamado Intu Mediterrani- que quiere invertir 800 millones, que el director general de Comercio le diga 'go home' y poner el valenciano como barrera que impida a los mejores venir a trabajar, no es crear riqueza y empleo", ha declarado.

Ha pedido un aplauso para los compañeros que ayer fueron "insultados y amenazados" en Vic por grupos de "fascistas e intolerantes" y ha señalado que hay quienes quieren seguir "cavando trincheras" y están empeñados en escarbar en el pasado para encontrar razones que enfrenten a los españoles.

Toni Cantó ha recibido el apoyo del presidente de Cs, quien ha dicho que solo habría una cosa mala si se convirtiera en president de la Generalitat, que el Congreso perdería "un gran diputado".

Rivera ha manifestado que le encantaría tener a un presidente del Gobierno valenciano "valiente, que se le entiende cuando habla y que defiende lo mismo para Valencia, Barcelona, Madrid, Andalucía y Asturias, que no le teme al nacionalismo y que quiere lo mejor para la Comunidad Valenciana y a la vez lo mejor para España, porque no es incompatible".

Según Rivera, el problema en la Comunitat es el nacionalismo porque "no te deja escoger, es liberticida" y frente a él está "la alternativa nítida al tripartito" que llegará "de la mano de otros, no contra nadie".

En el acto ha estado presente el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, quien ha recibido un aplauso de los asistentes.