La Asociación Moros d’Alqueria ha cerrado su programación musical que ofrecerá en el zoco, que abrirá del 14 al 22 de marzo en el tramo de la calle Echegaray comprendido entre la calle Trullols y la avenida Rey don Jaime. Un total de cinco tributos a las bandas y artistas que han marcado la historia de la música rock como son Queen, AC/DC, Guns N’Roses, Ramones y Amy Winehouse congregarán a numeroso público en el recinto. Unos eventos que complementarán las diferentes zonas tematizadas previstas según el producto (ostrería, un rincón dedicado al jamón ibérico, una champañería, cervecería con gran variedad de marcas y una zona club), tal y como adelantó el periódico Mediterráneo la semana pasada.

El sábado 14 de marzo será el pistoletazo de salida con la actuación de Queen by Play the Game, que rendirá homenaje a uno de los grupos musicales de rock que más discos ha vendido en el mundo, desde las 19.00 horas.

El miércoles 18 de marzo, a las 19.30 horas será el turno de Amy-Winehouse by Maroca; a quien proseguirá Ramones by Ramoñas el jueves a la misma hora; Guns N’Roses by Hell House, el viernes, y el sábado, AC/DC by Black Ice, estos tres últimos conciertos, también serán a las 19.30 horas.

UN MATINAL EL DÍA 14 / Además de estas actuaciones, está previsto un matinal el día del Pregó y, con el fin de que todos los públicos puedan disfrutar de la música durante las fiestas de la Magdalena de este año, la organización programa un concierto de rock familiar para los padres e hijos que quieran pasarse por el zoco de los Moros d’Alqueria después de la cabalgata infantil, que será el lunes 16 de marzo.

Esta novedosa propuesta ocio-cultural y gastronómica tiene un carácter diferenciador que prevé atraer a numerosos visitantes y amantes de la música en directo durante las fiestas de la capital. A estas actuaciones se sumará la participación de diferentes DJs que amenizarán tanto los pre como los after show en el zoco.

En esta edición de las fiestas de la Magdalena, en la que se celebra su 75º aniversario, la Asociación Moros d’Alqueria ha querido realizar una aportación especial para que tanto los castellonenses como el resto de personas que se acercan a la ciudad durante esos días para vivir la semana grande puedan contar con una nueva y novedosa oferta, con una gastronomía especial y música en directo durante gran parte del día. La fiesta está asegurada.