Vacunación y la vuelta al cole en Castellón

El regreso a las aulas está a la vuelta de la esquina. Los más pequeños de la casa ya están contando los días que quedan de verano para volver a sentarse en su silla de clase, aprender cosas nuevas y sobre todo, jugar con sus amigos. Pero hay algo más allá que preocupa a papás y mamás. Y es que el colegio es un lugar de fácil epidemia y cuando un pequeño por ejemplo, se constipa, raro es que en la misma aula no haya un par más a los que les cuelgue el moco. Es por ello, que es importante prevenir frente a posibles enfermedades más serias.

Eva Suárez, pediatra en el Centro de Salud de Burriana 2 y miembro de la Asociación Española de Pediatría explica que es "imprescindible" llevar la vacunación en regla, sobre todo, de cara a la vuelta al cole. "La triple vírica, que incluye sarampión, rubeola y parotiditis es imprescindible ya que son serias", opina la pediatra. Además, la experta en salud infantil explica que en el caso del sarampión, "puede llegar a tener secuelas neurológicas muy graves e incluso puede causar la muerte del pequeño".

En España se ha registrado 233 casos de sarampión confirmados entre el 1 de enero y el 21 de julio de 2019, lo que supone siete más (226) que en todo el año anterior. Por ello, El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social recordó que todos los nacidos a partir del año 1970, que no se hayan vacunado o no hayan sufrido el sarampión, deben acudir a su centro de salud para ser vacunados. No necesitan la vacuna aquellos que ya contrajeron la enfermedad en algún momento, pues ya están inmunizados.

El sarampión, las paperas y la rubéola son infecciones que pueden provocar enfermedades graves. Más del 95% de los niños que reciben la triple vírica estarán protegidos de las tres enfermedades para toda la vida. "La Comunitat Valenciana tiene unas tasas de vacunación muy buenas y hay que aprovecharlas. La potabilidad y la vacunación son dos factores clave para la reducción de la mortalidad infantil", afirma Suárez.

EL EFECTO REBAÑO

Asimismo, de cara al regreso a las aulas hay un fenómeno especial llamado efecto rebaño que se produce si todos los niños llevan la vacunación al día. "Consiste en que si no lo paso, no lo transmito", dice la pediatra. "Aunque un niño no se vacune, se beneficiará de que su entorno lo esté porque evita que las enfermedades contagiosas, como las tres que se cubren con la triple vírica, se propaguen", explica.

Existen casos de pequeños que no pueden vacunarse debido a su edad o por enfermedades que aumentan el umbral de vulnerabilidad de los niños frente a otras patologías."Hubo un caso de una niña en el Centro de Salud de Burriana que tuvo que recibir un trasplante cardíaco, por lo que sus defensas bajaron y no podía ser vacunada. En la triple vírica se pinchan las bacterias vivas para que el cuerpo pueda combatirlas y en estos casos específicos no es recomendable que sean vacunados. Ocurre lo mismo con una persona que padece una enfermedad como el cáncer y está bajo tratamiento", cuenta Suárez.

UN PINCHAZO, A CASA Y LISTOS PARA EL COLE

No obstante, los niños en este caso deberían pasar por el proceso de vacunación e intentar tener en orden las vacunas, según las recomendaciones de profesionales de la salud. Paralelamente, hay muchos pequeños que no lo pasan especialmente bien con la idea de que les pinchen y eso hace que antes de entrar a la consulta del médico haya alguna que otra pataleta. A juicio de la pediatra burrianense, "un pinchazo puede ser un mal trago para los peques, pero tiene muchas ventajas para pasarlo por alto".

Además, cabe destacar que en el cambio en la etapa educativa se suele elaborar un informe a partir de las revisiones generales que realizan los pediatras. En estos documentos se recogen los datos de salud del joven estudiante como el peso, la altura y el listado de vacunas. Esto es importante porque la mayoría de guarderías y escuelas infantiles de Castellón suelen solicitar el registro sanitario de vacunas en el momento de realizar la inscripción del pequeño. A pesar de que la vacunación no sea una condición obligatoria para matricularse en el curso, desde los centros se suele recomendar a los padres y madres llevarlas al día para evitar posibles epidemias y favorecer el efecto rebaño.

DECÁLOGO DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA

La Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha elaborado un decálogo bajo el lema 'Vacúnale, Protégele' con el que concienciar a los padres y a los niños sobre la importancia de vacunarse.

Protegen nuestra salud: las vacunas protegen frente a algunos virus y bacterias que causan enfermedades graves y potencialmente mortales. Activan nuestras defensas y nos ayudan a defendernos de los microorganismos. Salvan vidas: actualmente siguen muriendo niños y adultos a causa de enfermedades que se podrían prevenir con vacunas, tales como la polio, el tétanos, la meningitis, la difteria o la tosferina. Sin lugar a dudas, la vacunación y la potabilización del agua han sido las intervenciones de salud pública que más vidas han salvado a lo largo de la historia, y lo siguen haciendo. Pueden controlar y eliminar enfermedades: con el esfuerzo coordinado entre muchos países se puede conseguir erradicarlas para siempre. Un ejemplo es la viruela, que fue definitivamente erradicada en 1978, después de haber producido hasta 5 millones de muertes anuales. La polio está cercana a desaparecer, y otras enfermedades (difteria, tétanos, rubeola, etc.) han disminuido mucho. Previenen algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas: está demostrado que la vacuna de la hepatitis B previene la cirrosis y el cáncer de hígado, y la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), el cáncer de cuello de útero. La vacuna del sarampión, por su parte, previene enfermedades neurodegenerativas. La vacunación no es solo "cosa de niños": se debe vacunar a cualquier edad, tanto niños y adolescentes como adultos; tanto a población sana a lo largo de la vida como a personas que por su situación de salud pueden tener más riesgos. Y en algunas situaciones especiales (mujeres embarazadas, viajes internacionales, determinadas profesiones?) Son solidarias: además de proteger a uno mismo, protegen a los demás, a nuestros contactos. Impiden la transmisión de la enfermedad y tienen efecto protector en otras personas no vacunadas o con pocas defensas: es lo que se conoce como "inmunidad de grupo". Son seguras y efectivas: se encuentran entre los productos más seguros usados en Medicina y solo se aprueban después de haber sido sometidas a rigurosísimos controles y estudios. Cualquier vacuna puede causar algún efecto adverso, pero la mayoría de ellos son benignos, transitorios y fácilmente controlables. Además, existen muy pocas contraindicaciones reales para las vacunas. Son un derecho básico: no hay razones para que un niño muera o padezca graves secuelas por una enfermedad prevenible mediante vacunación. En España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) proporciona de manera gratuita la mayoría de las vacunas necesarias para todos los niños, en función de su edad. La decisión de vacunar a un menor corresponde a sus padres o tutores, pero "no debemos negarles a los niños este derecho". Forman parte de un estilo de vida saludable: las vacunas son tan importantes como la alimentación y el ejercicio físico para mantenerse sanos. Consejos sobre vacunación: es necesario informarse del calendario de vacunas recomendadas y acudir al centro de salud en las fechas previstas. En ese momento habrá que llevar consigo el libro o tarjeta de vacunación para que se anoten las vacunas puestas. También hay que consultar con su pediatra o enfermera si tiene dudas, y hacerlo con suficiente antelación en caso de pretender viajar al extranjero.

LISTADO DE VACUNACIÓN

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha realizado un calendario de vacunaciones ideales para infantes y adolescentes.

Calendario de vacunas recomendadas por franja de edad y financiación. - AEP

Vacuna antihepatitis B (HB).- Tres dosis, en forma de vacuna hexavalente, a los 2, 4 y 11 meses de edad. Los hijos de madres HBsAg positivas recibirán, además, al nacimiento, una dosis de vacuna HB monocomponente, junto con 0,5 ml de inmunoglobulina antihepatitis B (IGHB), todo dentro de las primeras 12 horas de vida. Los hijos de madres con serología desconocida deben recibir la dosis neonatal y se determinará inmediatamente la serología materna; si esta fuera positiva, deberán recibir IGHB cuanto antes, dentro de la primera semana de vida. La administración de 4 dosis de vacuna HB es aceptable en general y preceptiva en hijos de madres HBsAg positivas con peso al nacer menor de 2000 g vacunados de recién nacidos, pues la dosis neonatal en estos casos no se ha de contabilizar. A los niños y adolescentes no vacunados se les administrarán, a cualquier edad, 3 dosis de vacuna monocomponente o combinada con hepatitis A, según la pauta 0, 1 y 6 meses. Vacuna frente a la difteria, el tétanos y la tosferina (DTPa/Tdpa).- Cinco dosis: primovacunación con 2 dosis, a los 2 y 4 meses, de vacuna DTPa (hexavalente); refuerzo a los 11 meses (3.ª dosis) con DTPa (hexavalente); a los 6 años (4.ª dosis) con el preparado de carga estándar (DTPa-VPI), preferible al de baja carga antigénica de difteria y tosferina (Tdpa-VPI), y a los 12-14 años (5.ª dosis) con Tdpa. Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI).- Cuatro dosis: primovacunación con 2 dosis, a los 2 y 4 meses, y refuerzos a los 11 meses y a los 6 años. Vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b (Hib).- Tres dosis: primovacunación a los 2 y 4 meses y refuerzo a los 11 meses. Vacuna conjugada frente al neumococo (VNC).- Tres dosis: las 2 primeras a los 2 y 4 meses, con un refuerzo a partir de los 11 meses de edad. La vacuna recomendada en nuestro país por el CAV-AEP sigue siendo la VNC13. Vacuna conjugada frente al meningococo C (MenC) y vacuna frente a los meningococos ACWY (MenACWY).- Una dosis de vacuna conjugada monovalente C a los 4 meses de edad. A los 12 meses y a los 12-14 años se recomienda una dosis de la vacuna MenACWY, aconsejándose un rescate progresivo hasta los 19 años de edad. También se sigue recomendando especialmente esta vacuna para niños y adolescentes que vayan a residir en países en los que la vacuna se indique a esa edad, como EE. UU., Canadá, Reino Unido, Austria, Grecia, Holanda, Italia o Suiza; para mayores de 6 semanas de vida, en caso de viaje a países con elevada incidencia de EMI por los serogrupos incluidos en la vacuna o con factores de riesgo de EMI: asplenia anatómica o funcional, déficit de factores del complemento, tratamiento con eculizumab, episodio previo de EMI por cualquier serogrupo y contactos de un caso índice de EMI por serogrupo A, W o Y en el contexto de un brote epidémico. Vacuna frente al sarampión, la rubeola y la parotiditis (SRP).- Dos dosis de vacuna sarampión-rubeola-parotiditis (triple vírica). La 1.ª a los 12 meses y la 2.ª a los 3-4 años de edad. La 2.ª dosis se podría aplicar en forma de vacuna tetravírica (SRPV). En pacientes susceptibles fuera de las edades anteriores, vacunación con 2 dosis de SRP con un intervalo de, al menos, un mes. Vacuna frente a la varicela (Var).- Dos dosis: la 1.ª a los 15 meses (también es aceptable a los 12 meses de edad) y la 2.ª a los 3-4 años de edad. La 2.ª dosis se podría aplicar en forma de vacuna tetravírica (SRPV). En pacientes susceptibles fuera de las edades anteriores, vacunación con 2 dosis de vacuna monocomponente con un intervalo de, al menos, un mes. Vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH).- Vacunación sistemática universal frente al VPH, tanto de chicas como de chicos, preferentemente a los 12 años, para prevenir la enfermedad oncológica relacionada con este virus. Las 3 vacunas están autorizadas en varones, aunque con VPH2 es aún escasa la experiencia en ellos. Administrar 2 dosis a los 11-12 años. Pautas de vacunación según el preparado vacunal: para la vacuna tetravalente, pauta de 2 dosis (0 y 6 meses) entre 9 y 13 años, y pauta de 3 dosis (0, 1 y 6 meses) en ≥14 años; la bivalente y la nonavalente con pauta de 2 dosis (0 y 6 meses) entre 9 y 14 años y pauta de 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para ≥15 años. Es posible su coadministración con las vacunas MenC, MenACWY, las de hepatitis A y B, y con Tdpa. No hay datos de coadministración con la vacuna de la varicela, aunque no debería plantear problemas. Vacuna frente al meningococo B (MenB).- Tres dosis: si se inicia a los 3 meses de edad, 2 dosis separadas por 2 meses y un refuerzo a partir de los 12 meses y con 6 meses de separación de la última de primoinmunización. Si se iniciara a los 2 meses serán precisas 4 dosis. Se recomienda una separación de 15 días con las otras vacunas inactivadas inyectables, hasta los 18 meses, para minimizar su posible reactogenicidad y evitar la coadministración con MenC conjugada con toxoide tetánico. No es necesaria la separación de 15 días con las vacunas de la varicela, triple vírica y del rotavirus. Vacuna frente al rotavirus (RV).- Dos o tres dosis de vacuna frente al rotavirus: a los 2 y 3 meses o 2 y 4 meses con la vacuna monovalente o a los 2, 3 y 4 meses o 2, 4 y 5-6 meses con la pentavalente. La pauta ha de iniciarse entre las 6 y las 12 semanas de vida; es muy importante para minimizar riesgos, y debe completarse antes de las 24 semanas en la monovalente y de las 32 en la pentavalente. El intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas. Ambas se pueden coadministrar con cualquier otra vacuna.

El calendario de vacunación sistemática infantil de la Comunidad Valenciana, establecido por resolución del 1 de enero de 2017 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es el siguiente:

Calendario de vacunas de Conselleria. - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.